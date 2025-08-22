Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Λιμός έχει πλήξει τη Γάζα σύμφωνα με οργανισμό του ΟΗΕ

514.000 άνθρωποι --σχεδόν ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα-- αντιμετωπίζουν λιμό και ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στους 641.000 ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο λιμός έχει πλήξει περιοχή της Γάζας, ο πρώτος στη Μέση Ανατολή, και είναι πολύ πιθανόν ότι θα εξαπλωθεί τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμός του ΟΗΕ που εδρεύει στη Ρώμη, με την αξιολόγησή του αυτή να αναμένεται ότι θα κλιμακώσει την πίεση στο Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Οι ειδικοί του οργανισμού αυτού προειδοποίησαν ότι 514.000 άνθρωποι --σχεδόν ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα-- αντιμετωπίζουν λιμό και ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στους 641.000 ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Έπειτα από μήνες προειδοποιήσεων για λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα που μαστίζεται από τον πόλεμο, ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι λιμός έχει εκδηλωθεί στην περιφέρεια της Πόλης της Γάζας και ότι αυτός αναμένεται να εξαπλωθεί στις περιφέρειες της Ντέιρ αλ Μπάλαχ και της Χαν Γιουνίς ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

ΚΥΠΕ

