Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις για τον εμπρησμό τεσσάρων οχημάτων στη Λάρνακα

Η Αστυνομία αξιολογεί πληροφορίες και μαρτυρίες με σκοπό τη σύλληψη και άλλων προσώπων που πιθανόν να ενέχονται στην υπόθεση του εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο Λάρνακα Δεκέλειας, στις 14 Αυγούστου, δήλωσε ο Υπαστυνόμος Γιώργος Χαραλάμπους, υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Αστυνομία δεν αποκλείει τη συμμετοχή άνδρα ηλικίας 27 ετών από τρίτη χώρα, που συνελήφθη χθες, στην αυτουργία της απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και του εμπρησμού των τεσσάρων οχημάτων.

Όπως δήλωσε ο Υπαστυνόμος Γιώργος Χαραλάμπους υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας «το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της πόλης, μετά από εξετάσεις και μαρτυρία που προέκυψε, προχώρησε χθες Τρίτη 26 Αυγούστου στην σύλληψη του 27χρονου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες».

Όπως είπε ο κ. Χαραλάμπους «εναντίον του 27χρονου προέκυψε μαρτυρία που τον συνδέει με την διευθέτηση παραλαβής του κλοπιμαίου οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για την εγκληματική ενέργεια και την παράδοση του, έναντι χρημάτων, σε άλλα πρόσωπα. Η συμμετοχή του 27χρονου στην αυτουργία της διάπραξης της εγκληματικής ενέργειας δεν μπορεί να αποκλειστεί» σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμα ότι «το ΤΑΕ Λάρνακας αξιολογεί πληροφορίες και μαρτυρίες με σκοπό τη σύλληψη και άλλων προσώπων» που πιθανόν να ενέχονται στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη Ευρωπαίος πολίτης ηλικίας 18 ετών, ο οποίος στις 22 Αυγούστου τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση ως ύποπτος για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος και κλεπταποδοχή.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης γύρω στις 4 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου, σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε υποστατικό γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο Πύλας.

Από τις εξετάσεις που διενήργησαν μέλη της ΑΔΕ και του ΤΑΕ Λάρνακας τα οποία μετέβησαν στη περιοχή, φαίνεται ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν τη σκηνή και έθεσαν φωτιά στα οχήματα αφού τα περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό.

Ο φρουρός ασφαλείας του χώρου ανέφερε στην Αστυνομία ότι άκουσε αριθμό πυροβολισμών χωρίς όμως να υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός, αφού φαίνεται πως δεν ρίχθηκαν εναντίον του.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

