| Κοινωνία

Τραγωδία στα Περβόλια: 79χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε οικία μετά από φωτιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός της 79χρονης δεν έφερε εμφανή τραύματα ή εγκαύματα

Νεκρή εντοπίστηκε, μετά από πυρκαγιά στην οικία της στα Περβόλια, η 79χρονη Φιλοθέη Μουρτζιή.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 12:30 στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού και έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι παραβίασαν την είσοδο και βρήκαν την άτυχη γυναίκα αναίσθητη, πεσμένη στο χωλ. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό της.

Η φωτιά κατασβέστηκε έγκαιρα από την Πυροσβεστική, χωρίς να επεκταθεί στους υπόλοιπους χώρους.

Οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός της 79χρονης δεν έφερε εμφανή τραύματα ή εγκαύματα.

