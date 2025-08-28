Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πολύ κοντά σε συμφωνία, λέει ο Πρόεδρος ΟΛΤΕΚ

Γραπτές διαβεβαιώσεις από την Υπουργό ζητά η ΟΛΤΕΚ, με τον πρόεδρό της να εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να κλείσει στην επόμενη συνάντηση

Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, εάν έχουμε τις γραπτές διαβεβαιώσεις της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σχετικά με τις αλλαγές στο νομοθέτημα για το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, ερωτηθείς σε σχέση με τη σημερινή συνάντηση της οργάνωσης με την Υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Επαναλάβαμε τις θέσεις μας και η Υπουργός μάς ανέλυσε και αυτή τι έχει αποδεχθεί και τι όχι», ανέφερε ο κ. Λυσάνδρου, σημειώνοντας ότι η ΟΛΤΕΚ ζήτησε από την Υπουργό Παιδείας να έχει γραπτώς τις διαβεβαιώσεις της για ό,τι θα γίνει. 

«Από κει και πέρα», συνέχισε, «νομίζω πως θα είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, δεδομένου ότι στην επόμενη συνάντησή μας θα έχουμε τις γραπτές θέσεις της Υπουργού».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο Παναγιώτης Λυσάνδρου είπε ότι η Υπουργός Παιδείας δεν όρισε ημερομηνία για νέα συνάντησή της με την ΟΛΤΕΚ, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή θα γίνει σύντομα.

Απομένει να δούμε αν τα πράγματα είναι όντως έτσι όπως τα περιμένουμε, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

