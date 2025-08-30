Αρχές Σεπτεμβρίου έτοιμο το νέο ΤΑΕΠ της Λάρνακας

Μέχρι το πρώτο 10ήμερο ερχόμενου Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα τεθεί στη διάθεση των ασθενών το νέο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Αυτό δήλωσε χθες ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, στο περιθώριο επίσκεψής του στο νοσηλευτήριο της πόλης, επισημαίνοντας ότι οι καινούργιοι χώροι του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών είναι πολλαπλάσιοι σε σχέση με το παλιό τμήμα.

Συγκεκριμένα, οι τρεις κλίνες αυξήθηκαν σε έξι για την καλύτερη και ταχεία εξυπηρέτηση του κοινού. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι συνολικές κλίνες στο καινούργιο ΤΑΕΠ θα είναι 24, περιλαμβανομένων της βραχείας νοσηλείας, των λοιμώξεων κ.α., κάνοντας λόγο για «σημαντική αναβάθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας στη Λάρνακα». Κληθείς, εξάλλου, να αναφέρει κατά πόσο θα ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής εξέτασης των ασθενών με τη λειτουργία του νέου ΤΑΕΠ και θα μειωθεί η ταλαιπωρία του κόσμου, ο υπουργός Υγείας υποσχέθηκε ότι ο χρόνος αναμονής θα είναι σαφώς λιγότερος λόγω του αυξημένου αριθμού κλινών αλλά και της ταχείας εξυπηρέτησης.

«Όσον αφορά το θέμα της στελέχωσης του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, αυτό είναι κάτι που θα επιλυθεί στην πορεία», υπογράμμισε. Ο κ. Δαμιανός μίλησε, επίσης, για αποσυμφόρηση των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) με την επίσημη έναρξη λειτουργίας των Ιατρείων Ταχείας Διακίνησης (ΙΤΔ) σε Λάρνακα, ελεύθερη Αμμόχωστο και στις υπόλοιπες πόλεις. Τα ιατρεία αυτά ξεκίνησαν τη λειτουργία τους πιλοτικά στις 31 Μαρτίου στη Λευκωσία και από τις 2 Ιουνίου στην Πάφο, έχοντας εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα έναν μεγάλο αριθμό ασθενών. Στη Λάρνακα, τα Ιατρεία Ταχείας Διακίνησης ξεκίνησαν στις 18 Ιουλίου, με έναν μέσο όρο εξυπηρέτησης 17 ασθενών την ημέρα. Λειτουργούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Επίσης, από τις 18 Αυγούστου ξεκίνησε πιλοτικά και εποχικά η λειτουργία των Ιατρείων Ταχείας Διακίνησης και στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι, με τον υπουργό Υγείας να τονίζει πως περίπου το 50% των ασθενών που επισκέπτονταν το νοσηλευτήριο ήταν ασθενείς Ταχείας Διακίνησης. Εκτός από την επέκταση του ΤΑΕΠ Λάρνακας, που αναμένεται να παραδοθεί τις προσεχείς μέρες, ο Μιχάλης Δαμιανός έκανε αναφορά και στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, λέγοντας πως μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η εγκατάσταση της κλινικής ψυχικής υγείας και του τμήματος οδοντιατρικής.