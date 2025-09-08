Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Πύλας - Στα χέρια της Αστυνομίας όπλα, ναρκωτικά και το κλοπιμαίο όχημα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση της Πύλας, που αφορά σοβαρά αδικήματα συνωμοσίας για φόνο, απόπειρας φόνου, εμπρησμού, παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών, κλεπταποδοχής και άλλα συναφή αδικήματα. Τα περιστατικά διαπράχθηκαν στις 14 Αυγούστου 2025 σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας – Δεκελείας.

Μέχρι στιγμής, το ΤΑΕ Λάρνακας έχει προχωρήσει στη σύλληψη έξι προσώπων, εκ των οποίων πέντε τελούν υπό κράτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία χθες και σήμερα, μέλη του ΤΑΕ, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και διευθύνσεις της Αστυνομίας, διενήργησαν εκτεταμένες έρευνες σε ανοικτούς χώρους στη Λευκωσία καθώς και σε υποστατικό σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο το κλοπιμαίο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των αδικημάτων. Το όχημα παραλήφθηκε για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ εντός του εντοπίστηκαν τεκμήρια, τα οποία επίσης παραλήφθηκαν και εξετάζονται.

Ακόμη σε λυόμενο υποστατικό που συνδέεται με τους υπόπτους και ερευνήθηκε στη βάση δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ελεγχόμενων φαρμάκων τάξεως Α, καθώς και αριθμός πυροβόλων όπλων (πιστόλια), το είδος και η κατασκευή των οποίων βρίσκονται υπό έλεγχο. Επιπλέον, βρέθηκε ένα αεροβόλο με σκοπευτρα και άλλα τεκμήρια που αξιολογούνται από τις Αρχές.