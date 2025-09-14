Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει - Σώθηκαν οι επιβάτες (βίντεο)

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας, όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ κινούνταν κοντά στην αερογέφυρα Σωτήρας.

Στο όχημα επέβαιναν δύο πρόσωπα, τα οποία αντιλήφθηκαν τη φωτιά και βγήκαν έγκαιρα από αυτό.

Στη σκηνή μετέβησαν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέλη της οποίας κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.

Οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα ισχυρίστηκαν στην Αστυνομία πως η φωτιά προκλήθηκε από αποτσίγαρο εντός του αυτοκινήτου.