Συνελήφθη 57χρονος για τους πυροβολισμούς σε φαρμακείο στη Λεμεσό

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στη σύλληψη ενός άντρα ηλικίας 57 ετών, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και ρίψης πυροβολισμών σε κατοικημένη περιοχή.

Συγκεκριμένα, στις 12/09/2025, έγινε καταγγελία στην Αστυνομία από 61χρονη ιδιοκτήτρια υποστατικού που βρίσκεται στη Λεμεσό, ότι στη γυάλινη προθήκη του είχε προκληθεί ζημία, πιθανόν από πυροβολισμούς.

Από εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των ημερομηνιών 11-12/09/2025 και μεταξύ των ωρών 8μ.μ. – 8π.μ., ρίχθηκε αριθμός πυροβολισμών με πυροβόλο όπλο προς τη γυάλινη προθήκη του υποστατικού.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον 57χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.