Εκτός εργασίας ο μεθυσμένος οδηγός λεωφορείου στην Αθηένου

Μηδενική ανοχή από την εταιρεία μεταφορών δηλώνει ο διευθυντής της εταιρείας Cyprus Public Transport για την περίπτωση του μεθυσμένου οδηγού λεωφορείου, ο οποίος όπως είπε θεωρείται εκτός εργασίας.

Θυμίζουμε ότι μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου ανέκοψαν σήμερα, γύρω στις 06:45 το πρωί, στον δρόμο Αβδελλερού – Αθηένου, λεωφορείο δημόσιας χρήσης, που οδηγούσε 58χρονος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι εντός του λεωφορείου υπήρχε αριθμός επιβατών μεγαλύτερος από τον επιτρεπόμενο (54 άτομα αντί για 50).

Επιπλέον, στον οδηγό διενεργήθηκε τελικός έλεγχος αλκοόλης, με ένδειξη 63μg% αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 9μg%.

Ο 58χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αθηένου συνεχίζει τις εξετάσεις.