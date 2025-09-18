Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φωτιά σε όχημα, εξήλθαν έγκαιρα οι δύο ηλικιωμένοι που επέβαιναν σ' αυτό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Όχημα στο οποίο επέβαινε ζεύγος ηλικιωμένων τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα στις 10:00 σήμερα το πρωί, στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι, στον δρόμο Αγίας Βαρβάρας – Αχέλειας στην Πάφο.

Από την φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ωστόσο, ευτυχώς οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να εξέλθουν έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέλη της οποίας έσβησαν τη φωτιά ωστόσο οι ζημιές στο όχημα είναι ολοκληρωτικές.

