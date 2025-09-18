Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απάτη με ψεύτικα μηνύματα για πακέτα από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή


Έξαρση παρουσιάζει το φαινόμενο αποστολής μαζικών μηνυμάτων σε πολίτες, μέσω των οποίων ενημερώνονται ότι δήθεν έχουν πακέτο στα Κυπριακά Ταχυδρομεία και καλούνται να πιστοποιήσουν την παραγγελία του ταχυδρομικού δέματος.

Στα απατηλά μηνύματα οι πολίτες καλούνται να καταχωρήσουν, μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου, που παρατίθεται στα μηνύματα, τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας τους, δήθεν για την πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού αποδέσμευσης του ταχυδρομικού πακέτου.

Η Αστυνομία, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, αφού το συγκεκριμένο μήνυμα είναι απατηλό και στοχεύει στην απόσπαση χρημάτων. Καλείται το κοινό να μην απαντά στα μηνύματα και να μην ενεργοποιεί τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που φαίνεται σε αυτά, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος χρέωσης, αλλά και υποκλοπής των στοιχείων των τραπεζικών καρτών των πολιτών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

