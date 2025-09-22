Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Έκθεση Ζωγραφικής «Μέσα από τα δικά μου μάτια»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η τέχνη συναντά την προσφορά – Έφη Κκολού και Ανθέμιδα Μελιφρονίδου στηρίζουν το Telethon

Μπορεί η τέχνη να αλλάξει τον κόσμο; Οι εικαστικοί Έφη Κκολού και Ανθέμιδα Μελιφρονίδου δίνουν τη δική τους απάντηση μέσα από την έκθεση «Μέσα από τα δικά μου μάτια», η οποία θα παρουσιαστεί στο κοινό από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για μια έκθεση που υπερβαίνει τον καμβά και το χρώμα, αγγίζοντας την ίδια την ανθρώπινη εμπειρία. Ένα κάλεσμα να δούμε τον κόσμο με μάτια γεμάτα αλληλεγγύη, ελπίδα και αγάπη.

Η πρωτοβουλία αποκτά ξεχωριστή σημασία καθώς μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθεί στο Telethon, τον φιλανθρωπικό θεσμό που εδώ και 31 χρόνια στηρίζει το έργο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Μυοπαθών, προσφέροντας στήριξη σε ασθενείς και οικογένειες που δοκιμάζονται από νευρομυϊκές και γενετικές παθήσεις. Μέσα από τη δύναμη της τέχνης, οι δύο δημιουργοί γίνονται συμμέτοχοι σε έναν σκοπό που ενώνει την κοινωνία: την ενίσχυση της έρευνας και την έμπρακτη στήριξη των συνανθρώπων μας.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30, στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο της οδού Βασιλέως Παύλου 15, Παρισινός, Έγκωμη. Την εκδήλωση θα εγκαινιάσει ο καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο εικαστικός Νικόλας Παναγή.

Με τη δική τους καλλιτεχνική γλώσσα, οι δύο εικαστικοί ανοίγουν παράθυρα σε έναν κόσμο όπου η τέχνη γίνεται πράξη προσφοράς και η προσφορά μετατρέπεται σε ελπίδα. Γιατί κάθε πινελιά μπορεί να γίνει σταγόνα φωτός, κάθε έργο ένας κρίκος αλληλεγγύης, κάθε ματιά ένα βήμα πιο κοντά σε ένα αύριο πιο φωτεινό.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

  • 4 Οκτωβρίου 2025: 18:00 – 21:00
  • 5 – 6 Οκτωβρίου 2025: 10:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TELETHON επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.cing.ac.cy/en/telethon 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited