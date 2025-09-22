Έκθεση Ζωγραφικής «Μέσα από τα δικά μου μάτια»

Μπορεί η τέχνη να αλλάξει τον κόσμο; Οι εικαστικοί Έφη Κκολού και Ανθέμιδα Μελιφρονίδου δίνουν τη δική τους απάντηση μέσα από την έκθεση «Μέσα από τα δικά μου μάτια», η οποία θα παρουσιαστεί στο κοινό από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για μια έκθεση που υπερβαίνει τον καμβά και το χρώμα, αγγίζοντας την ίδια την ανθρώπινη εμπειρία. Ένα κάλεσμα να δούμε τον κόσμο με μάτια γεμάτα αλληλεγγύη, ελπίδα και αγάπη.

Η πρωτοβουλία αποκτά ξεχωριστή σημασία καθώς μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθεί στο Telethon, τον φιλανθρωπικό θεσμό που εδώ και 31 χρόνια στηρίζει το έργο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Μυοπαθών, προσφέροντας στήριξη σε ασθενείς και οικογένειες που δοκιμάζονται από νευρομυϊκές και γενετικές παθήσεις. Μέσα από τη δύναμη της τέχνης, οι δύο δημιουργοί γίνονται συμμέτοχοι σε έναν σκοπό που ενώνει την κοινωνία: την ενίσχυση της έρευνας και την έμπρακτη στήριξη των συνανθρώπων μας.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30, στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο της οδού Βασιλέως Παύλου 15, Παρισινός, Έγκωμη. Την εκδήλωση θα εγκαινιάσει ο καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο εικαστικός Νικόλας Παναγή.

Με τη δική τους καλλιτεχνική γλώσσα, οι δύο εικαστικοί ανοίγουν παράθυρα σε έναν κόσμο όπου η τέχνη γίνεται πράξη προσφοράς και η προσφορά μετατρέπεται σε ελπίδα. Γιατί κάθε πινελιά μπορεί να γίνει σταγόνα φωτός, κάθε έργο ένας κρίκος αλληλεγγύης, κάθε ματιά ένα βήμα πιο κοντά σε ένα αύριο πιο φωτεινό.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

4 Οκτωβρίου 2025: 18:00 – 21:00

18:00 – 21:00 5 – 6 Οκτωβρίου 2025: 10:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TELETHON επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.cing.ac.cy/en/telethon