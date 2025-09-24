Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έχασαν πάνω από 30 χιλιάδες ευρώ σε διαδικτυακή απάτη με «επενδύσεις»

Δύο άνδρες 63 και 66 ετών εξαπατήθηκαν στη Λεμεσό

Πέραν των 30 χιλιάδων ευρώ φέρονται να απώλεσαν δυο άντρες, ηλικίας 63 και 66 ετών, οι οποίοι κατήγγειλαν, στο ΤΑΕ Λεμεσού, ότι έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης με σχέδια επενδύσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δυο παραπονούμενοι κατήγγειλαν ότι τον περασμένο Φεβρουάριο προχώρησαν σε καταχώρηση των στοιχείων τους σε διαδικτυακή σελίδα σχετική με επενδύσεις και μαζί τους επικοινώνησε άγνωστο πρόσωπο, το οποίο τους παρουσίασε σχέδια επενδύσεων, τα οποία ισχυρίστηκε πως θα τους απέφεραν μεγάλα κέρδη.

Αφού πείστηκαν από τον ύποπτο και του παραχώρησαν διαδικτυακή πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους, αυτός απόκτησε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους και προχώρησε σε μεταφορές συνολικού χρηματικού ποσού ύψους 30.050 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Οι δήθεν επενδύσεις τους παρουσίαζαν κέρδη στην ιστοσελίδα και όταν οι δυο παραπονούμενοι ζήτησαν την εκταμίευση του ποσού, το ύποπτο πρόσωπο τους ζητούσε να πληρώσουν περισσότερα χρήματα και τότε αντιλήφθηκαν ότι είχαν εξαπατηθεί.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου, και προτρέπει το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

Τονίζεται ότι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

