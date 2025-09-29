Σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι των ΥΚΕ- Αντιδρούν στον ρόλο τους στο πρόγραμμα ΑμεΑ

Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται σήμερα οι εργαζόμενοι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Όπως ανακοίνωσε ο Κλάδος Υπαλλήλων Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΠΑΣΥΔΥ, η απόφαση για αποχή από τα καθήκοντα αποτελεί αντίδραση στον ορισμό των Υπηρεσιών ως συντονιστών του προγράμματος για τα άτομα με αναπηρία, αντί του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.

Η συντεχνία καταγγέλλει ότι η απόφαση αυτή, την οποία έλαβε ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, «δυναμιτίζει τον διάλογο».

Από πλευράς του, το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας χαρακτηρίζει ως αδικαιολόγητη και βεβιασμένη την απεργία και καλεί τις συντεχνίες να άρουν τα μέτρα και να προσέλθουν στο διάλογο.