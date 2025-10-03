Φυλάκιση 10 μηνών για οδηγό που σκότωσε 25χρονο ποδηλάτη στην Αγλαντζιά

Σε άμεση ποινή φυλάκισης 10 μηνών μετέτρεψε το Εφετείο την αρχική 3ετή αναστολή, που είχε επιβληθεί σε κατηγορούμενο για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, με θύμα 25χρονο ποδηλάτη, το οποίο σημειώθηκε το 2022 στην Αγλαντζιά.

Η απόφαση του Εφετείου υπήρξε ομόφωνη και εκδόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει πως ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για την πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης ή συμπεριφοράς, καθώς και για το αδίκημα της εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, χωρίς παροχή βοήθειας.

Το Εφετείο, εκδικάζοντας τους δύο λόγους έφεσης που ήγειρε ο Γενικός Εισαγγελέας, συμφώνησε με τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ως η Κατηγορούσα Αρχή, ότι υπήρξε σφάλμα αρχής στην κρίση του Επαρχιακού Δικαστηρίου, αναφορικά με την αναστολή της ποινής φυλάκισης, σημειώνοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση, το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έδωσε τη δέουσα βαρύτητα στη σοβαρότητα των αδικημάτων και των περιστάσεων αυτών, όπως και στην ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικών ποινών σε σχέση με αυτά.

«Στην παρούσα υπόθεση, προβληματιστήκαμε», αναφέρει στην απόφασή του το Εφετείο, «από το ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν συνυπολόγισε πως σύμφωνα με τη νομολογία, αναφορικά με το αδίκημα της εγκατάλειψης του τόπου του ατυχήματος, επιβάλλεται η επιβολή αυστηρής ποινής. Κατά την άποψή μας, ως εκ τούτου, έπεται πως η αναστολή δεν αποτελεί, σε σχέση με το εν λόγω αδίκημα, συνήθη επιλογή» αναφέρει.

Το Εφετείο καταλήγει ότι η «σοβαρότητα του αδικήματος της εγκατάλειψης του θύματος, καθώς και η ανάγκη επιβολής ποινής που να προστατεύει επαρκώς το κοινωνικό σύνολο και να είναι αποτρεπτική, καθώς και οι περιστάσεις διάπραξής του, επέβαλλαν τη μείωση της σημασίας των όποιων μετριαστικών παραγόντων και περιστάσεων» του κατηγορούμενου. Σημειώνει ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο απέδωσε λανθασμένα, βαρύτητα στις προσωπικές περιστάσεις του κατηγορούμενου, χωρίς να τις αποτιμήσει στο ορθό πλαίσιο, ως απαιτείται από τη νομολογία.

Ως προς τον δεύτερο λόγο έφεσης του Γενικού Εισαγγελέα, με τον οποίο προσβλήθηκε ως έκδηλα ανεπαρκές το ύψος των συντρεχουσών ποινών φυλάκισης δέκα μηνών για έκαστο αδίκημα, αυτός απερρίφθη από το Εφετείο.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Σωτηρούλλα Μιχαήλ, Δημόσιος Κατήγορος.

