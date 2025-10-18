Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Πρόταση νόμου από το ΑΚΕΛ για την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση πάρκων ΑΠΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η ανεξέλεγκτη και διάσπαρτη χωροθετηση εμπορικών πάρκων Ανανώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΑΠΕ πρέπει να σταματήσει. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την ευφορη γεωργική γη, τη φύση αλλά και για το ίδιο το δίκτυο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ.

Εντοπίζοντας κενά στη νομοθεσία, αλλά και διαπιστώνοντας ότι η Εντολή του ΥπΕΣ (2024) για τη χωροθέτηση ΑΠΕ δεν διασφαλίζει όλα όσα είναι αναγκαία, γνωστοποιεί ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου με σκοπό να ρυθμίσει την αδειοδότηση σε γεωργική γη αλλά και σε ευαίσθητα περιβαλλοντικές περιοχές.

 

Διαβάστε επίσης:

 

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, καθημερινά οι περιπτώσεις που φτάνουν στο φως της δημοσιότητας είναι χαρακτηριστικές της απουσίας ενός ολοκληρωμένου, δεσμευτικού χωροταξικού σχεδιασμού για τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

«Το ΑΚΕΛ τονίζει πως η στροφή στις ΑΠΕ είναι αναγκαία και επείγουσα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και της κλιματικής κρίσης. Όμως η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταστροφή του φυσικού και αγροτικού πλούτου της χώρας ή για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων χωρίς κανόνες και όρια.

»Επειδή όπως αποδεικνύεται στην πράξη υπάρχουν κενά στην νομοθεσία και η Εντολή του ΥπΕΣ για την χωροθέτηση ΑΠΕ δεν διασφαλίζουν όλα όσα είναι αναγκαία το ΑΚΕΛ θα καταθεσει προταση νομου με σκοπό να ρυθμίσει την αδειοδότηση σε γεωργική γη αλλά και σε ευαίσθητα περιβαλλοντικές περιοχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Tags

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα