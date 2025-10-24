Δεν υπάρχει μητρώο καμερών παρακολούθησης - Κανείς δεν γνωρίζει που και πόσες λειτουργούν

Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των καμερών που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο από δημόσιες υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και άλλους οργανισμούς, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση για τήρηση ενός τέτοιου μητρώου, αναφέρθηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μαρίας Χριστοφίδου κατά τη σημερινή εξέταση του προϋπολογισμού του Γραφείου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Επίσης αναφέρθηκε ότι η τοποθέτηση καμερών σε σχολεία γίνονται μόνο με απόφαση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και μετά από διαβούλευση με το Γραφείο της Επιτρόπου και αυτές τοποθετούνται μόνο στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου και όχι έξω από αυτά καθώς εκεί εγείρονται θέματα προσωπικών δεδομένων των πολιτών και λειτουργούν μετά την λήξη των μαθημάτων.

Στη σημερινή συνεδρία συζητήθηκε το θέμα των καμερών και σε ερώτηση των Βουλευτών Σάβιας Ορφανίδου του ΔΗΣΥ και Άριστου Δαμιανού του ΑΚΕΛ, σχετικά με την τοποθέτηση καμερών σε σχολεία και γήπεδα, σημειώθηκε πως για τα σχολεία γίνεται μετά από απόφαση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου. Για τα γήπεδα αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αιτήσεις από τους αρμόδιους φορείς προς το Γραφείο της Επιτρόπου για εκτίμηση αντικτύπου ώστε να δοθεί η έγκρισή της για την ανάγκη τοποθέτησης καμερών σε οποιοδήποτε γήπεδο.

Όπως εξηγήθηκε, το Γραφείο παραλαμβάνει αιτήσεις εκτίμησης αντικτύπου σε φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς για τοποθέτηση καμερών και δίνει απαντήσεις σε αυτές τις αιτήσεις. Ωστόσο, όπως σημειώθηκε, δεν υποβάλλουν όλοι τη συγκεκριμένη αίτηση και αν την έχουν υποβάλει και πάρει την θετική απάντηση του Γραφείου δεν υπάρχει η υποχρέωση για να δηλώσουν πως έχουν όντως τοποθετήσει τις κάμερες.

Συνεπώς, όπως απαντήθηκε σε ερώτηση του κ. Δαμιανού, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το πόσες κάμερες είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο από δημόσιες υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και άλλους οργανισμούς, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση για τήρηση ενός τέτοιου μητρώου.

Όσον αφορά τον Προϋπολογισμό του Γραφείου, η κ. Χριστοφίδου είπε ότι o συνολικός προϋπολογισμός του Γραφείου για το 2025 ανέρχεται σε €1.034.768, ενώ για το 2026 σε €1.391.571, σημειώνοντας αύξηση €356.803 ή 34,5%.

Όσον αφορά την ανάλυση των δαπανών, είπε πως οι Τακτικές Δαπάνες ανέρχονται σε €1.029.698 για το 2025 και €1.370.311 για το 2026, παρουσιάζοντας αύξηση €340.613 ή 33,1%.

Η κ. Χριστοφίδου είπε πως οι κύριες δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση είναι τα τέλη Ψηφιακής Ασφάλειας, τα οποία από μηδενική πρόνοια το 2025 ανέρχονται σε €40.000 για το 2026. Όπως εξήγησε πρόκειται για νέα πρόνοια και πως το κονδύλι προορίζεται να καλύψει το ετήσιο τέλος προς την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών.

Επίσης, είπε πως το κονδύλι για την Αγορά Υπηρεσιών αυξάνεται από €66.000 το 2025 σε €123.500 το 2026, δηλαδή κατά €57.500 ή 87,1%. Σημείωσε στη συνέχεια πως το Γραφείο έχει μόλις 6 λειτουργούς με οργανικές θέσεις Α8 ενώ υπάρχουν επτά κενές θέσεις που αναμένεται να πληρωθούν το 2026. Η αύξηση του κονδυλίου για την Αγορά Υπηρεσιών αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών για την αγορά νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και υπηρεσιών επίδοσης Αποφάσεων μέσω ιδιώτη επιδότη.

Ακόμη, ανέφερε ότι οι ενημερωτικές εκστρατείες, από μηδενική πρόνοια το 2025 ανέρχονται σε €31.000 για το 2026.

Σε δηλώσεις της μετά την εξέταση του Προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, η κ. Χριστοφίδου είπε πως ο προϋπολογισμός του γραφείου που κατέθεσαν για το 2026 αντικατοπτρίζει την ανάγκη της Αρχής να ανταποκριθεί σε αυξημένες σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

«Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση αλλά και επένδυση στη δημοκρατία και στην εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου. Με ενίσχυση σε προσωπικό και τεχνική υποδομή, το Γραφείο μας θα συνεχίσει να υπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα», είπε.

ΚΥΠΕ