Εξερευνήτρια γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε περπατώντας τη Σαουδική Αραβία (βίντεο)

Βρετανίδα εξερευνήτρια έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κατά μήκος περπατώντας το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας από το βόρειο προς το νότιο τμήμα.

Η πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο αποστολή της τηλεοπτικής παρουσιάστριας Άλις Μόρισον ολοκληρώθηκε στις 10:30 π.μ. ώρα Σαουδικής Αραβίας τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο Νατζράν, στα σύνορα Σαουδικής Αραβίας-Υεμένης.

Συνοδευόμενη από τις καμήλες της, Τζούισι και Λούλου και υποστηριζόμενη από μια μικρή εξειδικευμένη ομάδα, η 62χρονη από το Εδιμβούργο κάλυψε συνολικά 2.195 χιλιόμετρα σε διάστημα 112 ημερών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ