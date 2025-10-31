Στη θάλασσα για το όνειρο και το παγκόσμιο ρεκόρ ο Έλληνας παραολυμπιονίκης (εικόνες)

Ξεκίνησε την μοναδική αθλητική προσπάθεια με έντονο συμβολισμό αντοχής και αλληλεγγύης στην Κύπρο, ο Έλληνας παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης επιχειρώντας να καταρρίψει το Παγκόσμιο Ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα.

Η εκκίνηση της προσπάθειας έγινε στις 06:00 σήμερα πρωί της Παρασκευής, από το λιμανάκι της Πάφου, ενώ ο τερματισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, στη μαρίνα Αγίας Νάπας.

Το εγχείρημα, που αναμένεται να καλύψει εκατοντάδες χιλιόμετρα σε ιδιαίτερα απαιτητικές θαλάσσιες συνθήκες, συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου (ΣΕΒΑΚ) και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στηρίζει το έργο του Παγκύπριου Συνδέσμου “Ένα Όνειρο Μια Ευχή”, που βοηθά παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις.

Ο Έλληνας παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης εξέφρασε την συγκίνηση του για την θερμή υποδοχή που έτυχε και για τα λόγια ψυχής που άκουσε, ενώ ευχήθηκε να τα καταφέρει . Όταν είπε " τα λόγια είναι βγαλμένα μέσα από την ψυχή είναι δυνατά λόγια ¨, ευχόμενος όλα αυτά τα δυνατά λόγια να εμψυχώσουν όλη την ομάδα του. Η προσπάθεια αυτή , όπως εξήγησε, δεν έχει να κάνει μόνο με τον ίδιο που το μόνο που έχει να κάνει είναι να κολυμπήσει, αλλά και με την δύναμη πίστης και θάρρους όλης της ομάδας". Αισθάνομαι είπε, " ευτυχισμένος που έχω μια δυνατή ομάδα σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα".

Είπε επίσης πως τα όνειρα, όρια δεν έχουν, λέγοντας πως το συγκεκριμένο όνειρο, στόχο έχει να στηρίξουν τα παιδιά με καρκίνο. Το μέλλον της χώρας είναι τα μικρά παιδιά συμπλήρωσε και ευχήθηκε τέλος « καλό μας ταξίδι».

Ο Γιώργος Αδάμ προπονητής του παραολυμπιονίκη σε δηλώσεις του στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου ανέφερε πως ο Έλληνας παραολυμπιονίκης θα κολυμπήσει μια απόσταση 160 χιλιομέτρων σε ανοικτή θάλασσα με τελικό προορισμό την Αγία Νάπα. Πρόκειται συνέχισε, για μια δοκιμασία πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη την οποία δεν την εχει κανείς άνθρωπος στον κόσμο.

Πρόσθεσε πως ο παραολυμπιονίκης έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά και εκτίμησε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και θα τα καταφέρει στο τέλος. Τον παραολυμπιονίκη συνέχισε, θα τον συνοδεύουν δύο σκάφη με πλήρωμα και η διατροφή του είναι προγραμματισμένη να γίνεται κάθε μια ώρα στην αρχή, όπως είπε, και κάθε μισάωρο μετά το μεσημέρι.

Για αυτό το εγχείρημα, είπε ο κ. Αδάμ η προετοιμασία ξεκίνησε πριν δύο χρόνια,προσθέτοντας πως ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης έχει την ψυχική δύναμη να τα καταφέρει, όπως τα καταφέρνει πάντα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 143 χιλιόμετρα κατέληξε.

Ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου ανέφερε πως σήμερα από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου γίνονται μάρτυρες μιας σημαντικής προσπάθειας ενός ταξιδιού, δύναμης , ψυχής και ανθρωπιάς, όπως είπε.

Ο παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης με την στήριξη εφέδρων βρατραχανθρώπων ξεκινά μια πορεία κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοικτή θάλασσα. Πρόκειται, όπως είπε, για 160 χιλιόμετρα θάρρους. Ακολούθως ο κ. Ονησιφόρου αναφέρθηκε στον σκοπό του εγχειρήματος που είναι η στήριξη των παιδιών που δίνουν καθημερινά μάχη για τον αγώνα μέσα από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο « Ένα Όνειρο Μια Ευχή».Είπε ακόμη, πως κάθε μέτρο που διανύει ο Χαράλαμπος είναι και ένα μήνυμα ελπίδας αναφέροντας ακόμη πως κάθε εισφορά που γίνεται είναι μια πράξη ανθρωπιάς. Η δύναμη που χρειάζεται για ένα τέτοιο εγχείρημα, συμπλήρωσε ο αντιδήμαρχος Πάφου, δεν βρίσκεται στους μυς αλλά στην καρδιά.

Ο αντιδήμαρχος Πάφου ως έφεδρος ΟΥΚ ανέφερε καταληκτικά πως γνωρίζει πολύ καλά ότι η θάλασσα χρειάζεται θάρρος.

Εξάλλου ο Νεόφυτος Χαραλάμπους ένας από τους σκήπερ του εγχειρήματος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το βήμα του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη αλλά και που συγκαταλέγεται στην ομάδα που θα τον υποστηρίξει.

Η πρωτοβουλία, με την επωνυμία “Team Taiganidis: Beyond Limits”, έχει στόχο να μεταφέρει μηνύματα υπέρβασης, επιμονής και ανθρωπιάς, προβάλλοντας παράλληλα την Κύπρο και την Ελλάδα ως τόπους έμπνευσης και αλληλεγγύης.

Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, με πλούσια πορεία στον παγκόσμιο αθλητισμό των Παραολυμπιακών Αγώνων, έχει κατακτήσει πολλαπλά μετάλλια σε Παραολυμπιάδες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, αποτελώντας παράδειγμα αγωνιστικότητας και δύναμης ψυχής. Με το νέο αυτό εγχείρημα, επιχειρεί να επεκτείνει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, αναδεικνύοντας την αξία της θέλησης και της συλλογικής προσπάθειας.

Όπως σημειώνεται τέλος, η προσπάθεια Ταϊγανίδη αποτελεί μια γέφυρα αθλητισμού, προσφοράς και έμπνευσης, αναδεικνύοντας το πνεύμα αλληλεγγύης που ενώνει τους λαούς της Κύπρου και της Ελλάδας μέσα από τη δύναμη της θάλασσας και του ανθρώπινου πνεύματος.