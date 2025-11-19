Δωρεά €1 εκατομμυρίου από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC για την αναγέννηση των πυρόπληκτων περιοχών της Κύπρου

H Coca-Cola HBC Κύπρου ανακοίνωσε ότι το Ίδρυμα της Coca-Cola HBC, επιβεβαιώνοντας την έμπρακτη δέσμευσή του για στήριξη των τοπικών κοινωνιών σε περιόδους κρίσης, ενέκρινε τη δωρεά 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αναγέννηση των πυρόπληκτων περιοχών της Λεμεσού.

Η ανακοίνωση έγινε στις 17 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργού Εσωτερικών, κυβερνητικών και κρατικών αξιωματούχων και των προέδρων των κοινοτικών συμβουλίων χωριών της ορεινής Λεμεσού.

Η δωρεά θα διατεθεί στο MountMed Institute for Research and Development of Mediterranean Island Mountain Areas για την υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αναγέννησης των Πυρόπληκτων Περιοχών των Ορεινών Χωριών του Τροόδους» που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης.

Το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στο πλαίσιο της διαχρονικής προσφοράς του στην Κύπρο και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, ανέλαβε την πρωτοβουλία με χρηματοδότηση ύψους €200.000 προς το MountMed, για την εκπόνηση μελέτης για τη διάγνωση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς και την κατάρτιση ενός Μεθοδολογικού Οδηγού (Σχέδιο Δράσης), με ολιστική και τοπικά προσανατολισμένη προσέγγιση.

Η δωρεά του Ιδρύματος της Coca-Cola HBC και η στρατηγική συνεργασία του με το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη μετατροπή του οράματος σε πραγματικότητα, καθώς η δωρεά καθιστά δυνατή την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος που έχει αναπτύξει το MountMed και αποτελείται από έξι άξονες παρέμβασης που συνδυάζουν περιβαλλοντικές, παραγωγικές και κοινωνικές δράσεις. Επιπλέον, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνδυάζει την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της περιοχής, με την πιλοτική εφαρμογή ήπιων, άμεσων δράσεων, όπως η λειτουργία Κινητής Μονάδας Κοινοτικής Στήριξης και Μονάδας Στήριξης Παραγωγών του Πρωτογενούς Τομέα.

Η δωρεά αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης του Ιδρύματος για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών σε περιόδους κρίσης και ευθυγραμμίζεται στενά με το μακροπρόθεσμο όραμα του Ομίλου Coca-Cola HBC για τη δημιουργία κοινής αξίας. Στον πυρήνα αυτού του οράματος βρίσκεται η βιωσιμότητα και η έμπρακτη στήριξη των κοινοτήτων, με το Ίδρυμα να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση των δράσεων ανακούφισης και αποκατάστασης, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Η ανάπλαση των πυρόπληκτων περιοχών στην Ορεινή Λεμεσό αποτελεί εθνική προτεραιότητα, που απαιτεί ταχεία και συντονισμένη δράση για την αποκατάσταση και τον επαναπροσδιορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης για τις ορεινές κοινότητες της Κύπρου.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναγέννησης

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα υιοθετεί μια ολιστική αγροοικολογική και αναγεννητική προσέγγιση, η οποία αντιμετωπίζει τα αίτια της τρωτότητας και ενισχύει τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Μέσα από ένα συνεκτικό πλαίσιο έξι Αξόνων Παρέμβασης, επιδιώκει:

την αποκατάσταση των φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων, όπου αυτό αναγνωρίζεται ως αναγκαίο·

την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με έμφαση στο τοπικό αγροδιατροφικό σύστημα, ώστε να καταστεί ελκυστικό, ανταγωνιστικό, βιώσιμο και δίκαιο,

τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς·

την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εθελοντικών προγραμμάτων και

την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των κοινοτήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Η υλοποίηση του Προγράμματος εκτείνεται σε μια τριετία (2026–2028) και συνδυάζει στρατηγικές παρεμβάσεις μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα με πιλοτική εφαρμογή ήπιων, άμεσων δράσεων υψηλής ανάγκης.

Η συμβολή ενός διευρυμένου δικτύου επιστημονικών και κοινωνικών φορέων σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια έχει μεγάλη σημασία. Στο δίκτυο συμμετέχουν ήδη το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Terra Cypria - Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας Περιβάλλοντος, ο BirdLife Cyprus, το Ίδρυμα ΛΑΟΝΑ και το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με επιπλέον εταίρους για τη διεύρυνσή του.

Το Ίδρυμα Coca-Cola HBC και το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, σε στενή συνεργασία με το MountMed Institute, διαμορφώνουν ένα οργανωμένο και συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας που θέτει τις βάσεις για οικολογική, παραγωγική και κοινωνική αναγέννηση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων για τις επόμενες γενιές.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρετίζοντας την εκδήλωση, δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς όλους τους συντελεστές, στο ίδρυμα της Coca-Cola HBC για τη γενναιόδωρη προσφορά εταιρικής ευθύνης και την στήριξη σε αυτή την προσπάθεια αποκατάστασης και αναγέννησης των περιοχών, θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη που πάντα συνεργαζόμαστε στενά, για την πρωτοβουλία καθώς και στο Ινστιτούτο MountMed, το οποίο ανέλαβε και την υλοποίηση της ιδέας συντονίζοντας με επαγγελματισμό και επσιτημονική τεκμηρίωση, το έργο αυτό. Ως Πολιτεία θα συνεργαστούμε μαζί σας για να υλοποιηθεί στην ολότητά της αυτή την τριετία και την ίδια στιγμή να αξιοποιήσουμε αυτό το μοντέλο και για άλλες περιοχές της χώρας μας.»

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola HBC για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε: «Στην Coca-Cola HBC Κύπρου και σε ολόκληρο τον Όμιλο Coca-Cola HBC, αισθανόμαστε βαθιά ευθύνη να σταθούμε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες. Με βαθιές ρίζες στην Κύπρο για πάνω από 7 δεκαετίες, τη διαχρονική μας παρουσία και το εκτεταμένο τοπικό μας αποτύπωμα, με τις παραγωγικές μας μονάδες, τους τοπικούς προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις χιλιάδες επιχειρήσεις στην αλυσίδα αξίας μας. Έχουν διαμορφώσει την ισχυρή δέσμευσή μας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που μας συντηρεί όλους. Μέσα από τις άμεσες ενέργειες που έχουν ήδη γίνει και τη σημαντική δωρεά του The Coca-Cola HBC Foundation, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης, πάντα με γνώμονα τον σκοπό μας να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο, κοινό μέλλον. Με τη δωρεά ενισχύουμε μια ολιστική πρωτοβουλία που επενδύει στην ανοικοδόμηση και ανθεκτικότητα των κοινοτήτων των ορεινών χωριών του Τροόδους. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου κοινού μέλλοντος για όλους».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντης, Αναστάσιος Π. Λεβέντης, δήλωσε: «Τα τελευταία δεκαπέντε και πλέον χρόνια το Ίδρυμα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση και υποστήριξη σε περιβαλλοντικά θέματα. Στηρίζει προγράμματα και έρευνες για την προστασία του περιβάλλοντος όχι μόνο εδώ στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα και αλλού στον κόσμο. Το πρόγραμμα που προτείνει το Mount Med πέρα από σωστή πληροφόρηση και κατάλληλη καθοδήγηση θα αποτελέσει παράδειγμα και βασικό πυλώνα στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων που πιθανόν να προκληθούν στο μέλλον.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους συνεργάτες μας Mount Med αλλά και όλες τις άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις το Birdlife Cyprus, Laona Foundation και Ιδρύματος Terra Cypria που συσπειρώθηκαν για να βοηθήσουν. Στο δύσκολο και πολύπλοκο αυτό έργο ήρθε αρωγός και το ίδρυμα Τhe Coca Cola HBC Foundation που ανάλαβε να χρηματοδοτήσει το έργο με ένα πολύ σημαντικό ποσό.

Συγχαίρουμε τους συνεργάτες μας που ανέλαβαν αυτό το σύνθετο και δύσκολο έργο, ευχαριστούμε το Ίδρυμα Coca-Cola HBC για τη δωρεά της υλοποίησης του έργου και ελπίζουμε ότι η χώρα μας δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπη με παρόμοια δύσκολα και σύνθετα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα».

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του MountMed Institute, δήλωσε: «θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και το «The Coca-Cola HBC Foundation» για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί την καθιέρωση ενός νέου προτύπου συλλογικής δράσης για την αναγέννηση των ορεινών περιοχών, ενισχύοντας τη συνεργασία δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα. Καινοτομία αποτελεί η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει σε κάθε φορέα που προτίθεται να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, να ευθυγραμμίζει την συνεισφορά του με ένα κοινό Οδικό Χάρτη. Το MountMed θα υπηρετήσει αυτό το έργο, με συνέπεια και σεβασμό προς τον τόπο και τους ανθρώπους του».