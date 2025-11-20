Ανακαλούνται 688 οχήματα λόγω αερόσακων Takata - Χάνουν το ΜΟΤ οι ιδιοκτήτες

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από την εταιρεία CiC Automasters, ο κατασκευαστής OPEL/VAUXHALL προχωρά σε ανάκληση 688 επιπλέον οχημάτων λόγω ελαττωματικών αερόσακων οδηγού τύπου ΤΑΚΑΤΑ. Ο κατασκευαστής έχει δώσει οδηγία για άμεση ακινητοποίηση των επηρεαζόμενων οχημάτων.

Μετά την ενέργεια αυτή το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει ανακαλέσει το πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ) για όλα τα επηρεαζόμενα οχήματα.

Πολίτες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η ανάκληση εφαρμόστηκε χωρίς μεταβατικό στάδιο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ιδιοκτήτης επηρεαζόμενου οχήματος, «από τη στιγμή που μας αφαίρεσαν το ΜΟΤ από τη μια μέρα στην άλλη, σημαίνει ότι την ημέρα που θα οδηγήσω το όχημά μου για την ανάκληση θα είμαι παράνομη».

Πάντως, ο λόγος που δεν δόθηκε μεταβατική περίοδος στους ιδιοκτήτες είναι ότι αυτό προβλέπεται ρητά από τα διατάγματα του Υπουργείου Μεταφορών σύμφωνα με αρμόδια πηγή. Επεσήμανε ότι «το ίδιο ακριβώς εφαρμόστηκε και σε προηγούμενες ανακλήσεις άλλων εταιρειών, καθώς αυτό προβλέπει η άμεση ακινητοποίηση».

Οι ιδιοκτήτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή στην Κύπρο, CiC Automasters, για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Ακολουθεί πίνακας με τα οχήματα που βρίσκονται υπό ανάκληση.

Αρ. Εγγραφής Αρ. Πλαισίου Κατασκευαστής Οδηγίες / Σχόλια

19CD107 W0LPF8EN9B8120592 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KSN932 W0L0AHL4882104447 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KSQ190 W0L0AHL4882107228 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KSV151 W0L0AHL4882109673 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KSW409 W0L0AHL4882108348 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KSW806 W0L0AHL4882105451 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KSY284 W0L0AHL4882109698 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KSY890 W0L0AHL4882108139 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KSZ495 W0L0AHL4882111483 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTB928 W0L0AHL4882113751 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTC365 W0L0AHL4882109331 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTD291 W0L0AHL4882112714 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTE021 W0L0AHL4882110471 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTF620 W0L0AHL4882112411 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTG161 W0L0AHL4882103314 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTK531 W0L0AHL4882167664 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTL468 W0L0AHL4882168539 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTL639 W0L0AHL4882168805 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTL945 W0L0AHL4882104946 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTM630 W0L0AHL4882169450 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTM756 W0L0AHL4882170932 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTM912 W0L0AHL4882167398 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTM929 W0L0AHL4882171274 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTN109 W0L0AHL4882130748 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTN751 W0L0AHL4882167208 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTP161 W0L0AHL4882153527 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTP453 W0L0AHL4882152272 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTP726 W0L0AHL4882153184 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTR541 W0L0AHL4882163026 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTR581 W0L0AHL4882171160 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTR605 W0L0AHL4882168158 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTS295 W0L0AHL4882170438 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTS872 W0L0AHL4882111546 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTY585 W0L0AHL4882169222 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KTZ065 W0L0AHL4882170894 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUA047 W0L0AHL4882216676 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUC654 W0L0AHL4882109356 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUE034 W0L0AHL4882222434 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUG274 W0L0AHL4882218782 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUG506 W0L0AHL4882167968 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUG805 W0L0AHL4882105628 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUH029 W0L0AHL4882167626 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUH449 W0L0AHL4882167816 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUH908 W0L0AHL7078116468 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUN023 W0L0AHL4882219982 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUT947 W0L0AHL4882217237 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUU089 W0L0AHL4882113245 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUV141 W0L0AHL4882169298 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUV306 W0L0AHL4882142538 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUX189 W0L0AHL4882171008 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUX317 W0L0AHL4882214457 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUX427 W0L0AHL4882209202 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUX660 W0L0AHL4882217971 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUX699 W0L0AHL4882216414 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUX867 W0L0AHL4882171654 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUX984 W0L0AHL4882131472 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUY454 W0L0AHL4882169944 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KUZ641 W0L0AHL4882112259 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVA665 W0L0AHL0895020969 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVA903 W0L0AHL4882170818 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVB727 W0L0AHL4892050267 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVB892 W0L0AHL4892050723 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVB961 W0L0AHL4892050685 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVC208 W0L0AHL4882151057 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVC324 W0L0AHL4882131624 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVH892 W0L0AHL4882126707 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVK295 W0L0AHL4882105621 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVM966 W0L0AHL4892070029 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVN023 W0L0AHL4882113207 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVQ372 W0L0AHL699G029750 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVQ752 W0L0AHL4882170780 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVR454 W0L0AHL4882113447 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVR838 W0L0AHL4882106846 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVR948 W0L0AHL0895044232 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVT417 W0L0AHL699G029766 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVT986 W0L0AHL4882167474 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVU141 W0L0AHL4882170058 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVZ652 W0L0AHL4892104665 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KVZ836 W0L0AHL4888058353 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWC833 W0L0AHL4882117664 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWC983 W0L0AHL4882170514 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWD338 W0L0AHL4882219695 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWG269 W0L0AHL4892050799 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWP677 W0L0AHL4882223392 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWQ533 W0L0AHL4882169868 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWQ968 W0L0AHL4882215166 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWR764 W0L0AHL0895029329 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWR884 W0L0AHL4892050609 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWS495 W0L0AHL4882126327 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWY349 W0L0AHL4882153298 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWY410 W0L0AHL4882153260 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KWZ841 W0L0AHL4882110762 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXA441 W0L0AHL4882171730 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXB275 W0L0AHL4882170210 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXB785 W0L0AHL3592124774 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXE367 W0L0AHL4882215318 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXJ131 W0L0AHL4882213646 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXJ547 W0L0AHL4882215179 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXN339 W0L0AHL4882169260 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXN365 W0L0AHL4882176024 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXP437 W0L0AHL4892050457 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXR067 W0L0AHL4888108313 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXT207 W0L0AHL7078102729 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXT407 W0L0AHL08A5009407 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXU073 W0L0AHL3572018173 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXU103 W0L0AHL3572147569 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXU133 W0L0AHL4882110357 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXU373 W0L0AHL4882116942 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXU457 W0L0AHL4882112651 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXU817 W0L0AHL4882109381 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXV858 W0L0AHL4882173668 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXW373 W0L0AHL4882176214 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXW931 W0L0AHL0895034424 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXY686 W0L0AHL4882108861 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KXZ507 W0L0AHL4898060243 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KYB531 W0L0AHL08A5053369 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KYB815 W0L0AHL08A5020703 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KYD437 W0L0AHL4898005021 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KYF131 W0L0AHL4888061474 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KYM425 W0L0AHL0895021260 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KYS499 W0L0AHL0895021036 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KYV370 W0L0AHL3572165129 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KYW936 W0L0AHL4888061239 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZB232 W0L0AHL4882117968 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZB354 W0L0AHL4882111853 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZD343 W0LPE6EJ0BG073737 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZE624 W0L0ZCF3571024979 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZG270 W0LPE6EJ2BG093231 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZH963 W0LPE6EJ1BG094497 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZK283 W0LPD6EB6BG104792 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZN961 W0LPD6ED4BG075391 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZQ513 W0L0AHL7078044393 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZQ517 W0L0ZCF3571081824 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZR217 W0L0AHL3592110613 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZR754 W0LPE6EB3BG103743 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZT039 W0L0AHL3582057864 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZT109 W0L0AHL4898000771 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZU893 W0LPE6EC7BG139525 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZV612 W0L0AHL4898042602 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZW360 W0L0AHL3575094826 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZW607 W0LPE6EC3BG138680 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZW752 W0L0AHL3582084205 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZW859 W0LPE6EB6BG112341 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZY373 W0L0AHL3582056118 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZY719 W0L0AHL4888113683 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZZ375 W0LPC6EB6BG171847 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

KZZ840 W0L0AHL0895065103 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAB167 W0LPC6ED7BG144917 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAB314 W0LPE6EJ6BG164107 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAB322 W0L0AHL4888070197 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAB608 W0L0AHL0895020943 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAB987 W0LPE6EJ1BG136215 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAC145 W0LPE6EC9BG137520 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAC437 W0LPF8EF0B8095087 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAD187 W0LPD6ECXCG008187 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAF630 W0L0AHL3592045967 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAG707 W0LPD6EC4CG040522 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAJ434 W0L0AHL3572131297 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAJ844 W0L0AHL0895020957 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAN195 W0LPD6EC9CG040192 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAN623 W0LPD6ED4CG064019 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAN950 W0LPE6ED1CG007323 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAP561 W0LPF6ED3B8094776 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAQ510 W0LPE6EJ9C8065695 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAS076 W0LPD6ED7BG107198 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAS661 W0LPD6EC0CG082444 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAS993 W0LPC6EB1CG079854 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAU553 W0LPD6EC3CG067114 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAV486 W0LPE6EJ3CG052074 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAY512 W0LPC6EB1CG089378 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LAY541 W0LPD6ECXC8065676 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBA559 W0L0AHL4888058694 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBB436 W0L0AHL4888104627 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBB542 W0L0AHL4888063600 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBB966 W0L0AHL4888123702 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBD300 W0L0AHL7088024509 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBF803 W0L0AHL3582111245 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBH910 W0L0AHL08A5001461 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBK426 W0LPC6EB9CG089743 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBK482 W0LPC6EB3C8083074 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBK534 W0LPC6EB0C8091097 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBL082 W0LPD5EC0DG017458 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBL153 W0LPE6ED7BG164577 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBL779 W0LPD6EC0DG020849 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBL978 W0LPD5EC0DG019467 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBM056 W0L0AHL4898039742 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBM532 W0L0AHL4888085158 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBP356 W0LPC6EB4C8083729 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBQ216 W0L0AHL4898014118 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBS091 W0L0AHL3572177532 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

LBT773 W0LPD6EC6CG081556 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAA465 W0LPD6ED6C8064744 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAB027 W0L0AHL48A2015796 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAB417 W0L0AHL4888072782 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAB742 W0L0ZCF3571075757 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAE692 W0L0ZCF3581000354 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAE758 W0LPF6ED7BG085312 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAH286 W0L0AHL48A2044254 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAH941 W0LJD7ELXDB151604 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAK658 W0L0AHL48A8006001 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAN999 W0L0AHL4885147458 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAP345 W0L0AHL3562095298 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAT336 W0L0AHL08B5015918 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAX651 W0LPF6ENXCG026281 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAY340 W0LPD6EC1CG064101 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MAY567 W0LPE6EN4DG026474 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBA042 W0LPC6EG4CG072408 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBA062 W0L0AHL7078017201 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBB109 W0LPC6EB5E8026250 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBB190 W0L0AHL3582114832 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBB889 W0LPE6EJ6CG102482 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBB902 W0L0AHL3592069654 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBE629 W0LPD6EC8CG082269 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBH882 W0LPD6EC2CG078847 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBK852 W0L0AHL4898010408 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBM015 W0L0AHL4898020928 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBM239 W0LPF8EN7B8060053 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBN049 W0LPD6EC3CG083636 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBN529 W0L0AHL48A5013333 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBT709 W0L0AHL3582112148 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBX120 W0LJC7EE2EB625356 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBX596 W0LPD6ECXCG040654 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBX646 W0L0AHL0895016255 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBX674 W0LPD6EC9CG055212 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBX845 W0LPD6EC5CG080754 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBY757 W0L0AHL4898020438 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBZ490 W0LPF8ED5E8010120 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MBZ703 W0LPF8ERXE8060992 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEA270 W0L0AHL3572183730 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEB187 W0L0AHL4898034272 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEB197 W0L0AHL4898075045 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEK420 W0L0AHL4898038001 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEK449 W0L0AHL4898069567 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEM446 W0L0AHL48A8000812 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEM479 W0L0AHL48A2050676 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEM792 W0L0AHL4888100433 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEN091 W0L0AHL48A5022389 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEN438 W0L0AHL3565194929 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEN651 W0LPC6EB0EG002914 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEX699 W0L0AHL4888078023 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MEZ918 W0LPD6ED8BG131106 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MHA797 W0LPD6EC7CG081565 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MHE030 W0LPF6EDXD1125789 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MHE041 W0L0AHL4898022001 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MHE142 W0LPD6ED5BG086951 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MHN435 W0LJC7E89FB084883 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MHZ249 W0L0AHL35B2025942 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MHZ620 W0L0AHL4888081636 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MKB490 W0LPE6ED7CG043680 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MKH704 W0LJD7EL0FB080013 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MKK451 W0LPD9EM0F1037456 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MKK583 W0LPF6EH7D1053839 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MKM332 W0L0AHL0895012257 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MKP355 W0LPE6EN2CG108718 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MKT981 W0LPE9EC5G1017015 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MKZ307 W0LPF8EF5B8061498 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MKZ386 W0LPD9EM5F2007718 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MMM115 W0LPE6EX4CG102856 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MMM485 W0L0AHL4888087238 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MMN465 W0LPE9EC0G1053369 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MMN723 W0LPD9EN5D2043849 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MMP549 W0LPC6EK2E1046559 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MMT079 W0LPD6EWXC8058754 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MMT872 W0LJD7EL3DB069651 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MMZ603 W0LJD7E84GB505097 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MNB674 W0LPD6EK3DG020402 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MNE209 W0L0AHL0895010306 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MNH202 W0LPD8EAXC8102834 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MNN689 W0LJC7E87F4263220 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MNT134 W0LJC7EL0DB032544 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MNT430 W0LPE6ENXEG014671 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MNT750 W0L0AHL08A5044089 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MNY696 W0LPD9EN0D2041071 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MNZ729 W0L0AHL4898072484 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPA270 W0LPC8EG1B8119107 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPB313 W0LJC7EE4GB732637 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPB460 W0LPE9E39F1098695 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPH291 W0LJC7EL4DB180793 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPK398 W0LJD7EL1EB691733 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPK893 W0LJC7E84G4198747 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPM425 W0LJD7E8XHB002238 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPM537 W0LPD9EN0C2058953 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPP147 W0LPC8EW8C8077463 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPP548 W0LPE6EF1CG001572 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPT230 W0L0AHL70B8115991 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPT287 W0LPE6EF8BG146137 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPT531 W0L0AHL3562121183 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPX935 W0LPD6ED0CG134163 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPY466 W0LJC7EL8FB029801 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MPZ351 W0LJD7EL9EB758904 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTA473 W0LPD6EW4CG102205 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTB290 W0LPD9EM0D2074403 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTB965 W0LPE6EN3EG029822 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTE727 W0LJC7E80F4286211 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTE867 W0L0AHL0895021796 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTH204 W0LPE6ED7B8085128 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTH610 W0LJC7EE9FB177635 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTH877 W0LPE8ED6F8073764 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTK475 W0LPD6EW6DG040985 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTK938 W0L0AHL48A2024708 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTM536 W0L0AHL08A5014477 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTN465 W0LJC7EL1FB038811 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTN580 W0LPD6EX7DG036629 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTN954 W0LJD7E89FB180736 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTP248 W0LPC6EK3D1137029 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTP518 W0LJD7EL5DB167144 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTT713 W0LJC7EE3DB059481 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTT723 W0LJC7ELXEB625894 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTX567 W0LJD7EL6DB086704 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTX813 W0L0AHL3592080430 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTY019 W0LPF2E35FG099988 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTY970 W0LWT3DN3FG048440 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTZ479 W0LJC7ELXDB126107 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTZ543 W0LPE9EN5D2064665 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MTZ811 W0LPC6EBXE1045207 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXA386 W0LPD9EM6F1039017 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXA531 W0LPD8EG4B8068943 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXA754 W0LPD8EW7D8033579 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXB423 W0L0AHL4888099301 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXB438 W0LPD9EN7E2067457 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXB834 W0LPD6EH6E1003621 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXB864 W0LJC7E80HB116669 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXB903 W0LPD9EC0E2036923 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXE212 W0LJC7E81EB759740 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXE850 W0LPE9EN8D2022555 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXH252 W0LJC7EL5DB035276 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXH701 W0LJD7EL1DB100430 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXK099 W0LPD8EX9D8026643 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXK116 W0L0AHL69AG027328 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXK160 W0LPE9EM1F1051850 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXK727 W0L0AHL3592063043 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXN421 W0L0AHL48A2013234 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXP027 W0LPD8EA5D8024478 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXT408 W0LJC7EL5EB554975 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXX291 W0LPD6EA5BG110252 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXY224 W0LPD8EWXD8038453 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXY352 W0LPD8EX3D8069746 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXY651 W0LJC7EL7EB686409 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MXY894 W0LPD6EW1E1018574 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYA459 W0LPD9EN9E2072661 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYA460 W0LPD8EG4C8005214 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYB347 W0LJD7ELXFB139519 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYB446 W0LJC7E89GB678892 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYB822 W0LPF6ED1BG144287 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYE228 W0LJD7EL0EB568635 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYE457 W0LPE6EN3CG089774 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYE506 W0L0AHL4898015715 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYE920 W0LJC7EC0HB087971 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYH617 W0LSH9EC3E4118759 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYH796 W0LJC7EL1EB635035 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYH825 W0LPE6ED3EG032758 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYH851 W0LJC7EL1EB555749 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYH942 W0LJC7E8XGB606888 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYK469 W0LPF8ED4D8045293 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYM378 W0LJD7EL5DB142759 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYM571 W0LJD7EL4EB628898 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYN762 W0L0ZCF3561086560 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYP606 W0LJD7EL9FB134926 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYT687 W0LPE9E75G1137142 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYT907 W0LJD7EL8FB126395 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYX227 W0LPD8EK9D8060506 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYX590 W0LPD8EW8D8066560 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYX681 W0LJD7EE2FB172497 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYX880 W0LJC7EE4HB167162 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYY811 W0LJC7EL3DB164505 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYZ062 W0LPF6EN6BG117370 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYZ331 W0LJC7EL7DB084768 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MYZ630 W0LPD6EWXD8011841 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZA429 W0LJD7E80EB589321 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZA644 W0LPF6EN8BG103258 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZA739 W0LPE6EN2CG108864 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZB907 W0LJC7EL5FB015354 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZE038 W0LJD7EL2EB766214 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZE364 W0LPF2ES6GG035869 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZE695 W0LJC7EL6DB194808 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZE923 W0LJC7EL8DB065680 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZH223 W0LJD7EC8HB103928 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZH246 W0L0AHL70A8034818 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZH594 W0LPC6EK3D1092285 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZK374 W0LJC7EL5EB672928 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZM287 W0LJC7EL3EB612713 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZM771 W0LJC7EL0EB595742 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZP693 W0LPD6EK2E1022193 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZT291 W0LPD9EN6E2101873 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZT393 W0LPD6EK6DG035606 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZT537 W0LJD7EL7FB015692 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZT622 W0LPD6EN2DG043731 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZT663 W0LPD8EA5D8019958 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZX699 W0LJC7EL3EB554473 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZZ291 W0LPE9EN1D2078532 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

MZZ882 W0LPF8EF4B8119181 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAB054 W0LWR3DN4EG058391 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAB112 W0LJC7E87GB529364 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAB628 W0LJD7EL4FB016962 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAE172 W0L0AHL0895041659 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAH597 W0LJC7EL0EB685411 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAH984 W0LPE9EN8E2057971 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAM506 W0LJD7EL3FB026351 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAM772 W0LJC7EL3DB192269 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAM874 W0LPD8EA5C8113692 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAN253 W0LJC7EL2FB090299 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAN859 W0LPD8E39E8060824 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAN999 W0L0AHL4888130797 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAP397 W0LPD9EM5E2064208 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAT529 W0LJD7EL9EB774052 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAT805 W0L0AHL70B8126210 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAX716 W0LJD7E84GB644694 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAY319 W0L0AHL4892010380 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAY359 W0LJD7EC3FB198573 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAY435 W0LJC7ECXFB209653 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAY499 W0LJD7EL9DB130128 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAY583 W0LPD9EN4F2026074 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAY798 W0LPF8EN0C8063443 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAY959 W0LPD8EK7D8031943 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAZ441 W0LJD7E85FB083873 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAZ776 W0LJD7ECXGB644364 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NAZ939 W0LPD9EN2F2007104 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBA398 W0LJD7E80EB728072 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBA431 W0LPD9EN6E2105308 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBA652 W0LPD9E32F2021440 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBB224 W0LPD8E68F8022769 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBB295 W0LSH9ES1G4250560 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBB473 W0LJD7EL7EB644951 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBE351 W0LPE6ED5DG046191 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBH548 W0LJC7EE2EB536094 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBH747 W0LJD7EC6GB643860 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBK085 W0LPD6EB9BG112689 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBK269 W0LPE9E31G1080886 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBK889 W0LPE6EN1C8087628 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBK900 W0LJD7EC5HB004435 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBK922 W0LPD9EC4C2095499 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBM194 W0LPD8EN3E8022300 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBM330 W0LPC6ED5DG021216 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBM359 W0L0AHL4898010835 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBN862 W0LJC7E86GB687453 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBP268 W0LJC7EL7EB745152 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBT112 W0LPE8ED9F8070695 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBT136 W0LPC6EB2D8011106 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBT901 W0LPD9EM7E2077333 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBY417 W0LJC7E82HB018999 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBZ159 W0LPE9E76F1032852 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NBZ405 W0LJD7ELXDB207637 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEA041 W0LJD7EL6DB072804 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEA369 W0L0AHL4898071561 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEA683 W0LPD6EK9E8011554 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEA839 W0LPF6EN8CG001217 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEE491 W0LPD6ED6BG101103 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEE511 W0LJC7EL9EB599238 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEE518 W0LPF6ED0CG110570 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEE740 W0LPF6EH6D1092728 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEE778 W0LJD7EL7EB724542 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEH187 W0LPF2EN7FG126268 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEH254 W0LJD7EC4FB188408 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEH368 W0LJD7E80EB744658 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEH539 W0LJD7EL3EB757697 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEH936 W0LJC7E85GB606703 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEM106 W0L0AHL7098037362 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEM687 W0LJD7EL2FB148439 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEN546 W0LPE6ED7BG082350 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEP530 W0L0AHL3582081260 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEP571 W0LJD7EL4EB544435 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEP604 W0LPD6EA8BG096296 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEX067 W0LJC7EL1EB764585 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEX407 W0LPF8EN5D8022923 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEX916 W0LJD7EL8FB063640 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEY625 W0LPD6EAXDG014300 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEZ034 W0LPD6EG1CG012258 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NEZ561 W0LJD7E81GB591954 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHA806 W0LJD7EL8DB084131 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHB111 W0L0AHL4888079342 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHB548 W0LSD9EC7G4319126 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHB861 W0LJD7EC4FB243830 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHE290 W0LJC7EL9EB698593 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHE590 W0LJD7E80H4154128 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHH173 W0LJD7EL8EB552277 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHH697 W0LJD7E86EB734698 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHH774 W0LJD7EL2EB619147 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHH948 W0LPE6EG5BG121009 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHH972 W0LJC7EL4EB580340 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHK184 W0L0AHL7088037512 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHM564 W0LPD6EF5BG155736 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHN408 W0LJC7EL5FB134442 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHX272 W0LPF2EN3FG147585 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHX448 W0LJC7EL4EB764080 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHX491 W0LPF6EN8DG030315 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHY372 W0LPC6ED4C8084400 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHY479 W0LJD7EC2GB705786 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHZ113 W0LPF6EN6DG104511 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHZ241 W0LJC7EL1FB038887 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NHZ716 W0LJD7E80FB064728 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKA218 W0LPD9EN5E2048342 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKB348 W0LJD7EC4HB220034 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKB621 W0LJD7E82GB508984 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKB694 W0LSD9EU3F4282082 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKB795 W0LPE6EN4CG016588 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKH033 W0LPF8EG8B8081396 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKH139 W0LPD8EN0D8048643 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKH472 W0LSH9ES0G4295408 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKH869 W0LJC7EC3FB237987 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKK947 W0L0AHL48A2018216 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKM040 W0LPF6EN2D1079934 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKM133 W0LJC7ECXHB215990 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKM274 W0LPC6EB7D1139902 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKM531 W0LJC7E89HB188227 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKM573 W0LJD7EC5HB013975 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKM944 W0LJC7ELXEB745873 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKN316 W0LPF6EN4DG047631 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKN960 W0LJD7EL9DB163470 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKX081 W0LJD7EC6GB667057 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKX222 W0LPF6EN9CG014249 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKX766 W0LJC7EL3EB760246 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKY929 W0LPD6ED1CG019345 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKZ186 W0LJC7E89HB171847 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NKZ873 W0LJC7EC6HB021084 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMA417 W0LJD7EL3EB754363 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMA553 W0LPE8EG2B8103167 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMB724 W0LPC6EB7C8055603 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NME284 W0LJD7E88HB095373 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NME514 W0LPD9ENXC2097260 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NME931 W0LPE9EN7E2077323 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMH535 W0LSD9EM5E4128181 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMK202 W0LPD9EM5D2002273 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMK657 W0LPD9E7XG1138497 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMN810 W0LJC7EL9EB555112 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMX384 W0LJD7ECXGB595960 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMX547 W0LPD8E61F8031264 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMY228 W0LJD7EC7GB613041 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMZ211 W0LJD7EL7FB020276 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMZ251 W0LPD6EF3CG125278 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMZ490 W0LPF6EN6CG007145 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NMZ526 W0LJC7E89GB554556 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNA547 W0LJD7E86F4090674 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNA602 W0LPF6ED5E1007831 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNB396 W0LJC7EL6EB522911 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNB557 W0LPF6EN8D8007790 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNB980 W0VJC7E84HB251984 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNE316 W0VJC7E83JB515959 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNE978 W0LJC7EL4DB065126 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNK367 W0LPD8E6XF8047446 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNM041 W0L0AHL70B8051708 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNM249 W0LJC7EC3FB212099 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNM334 W0LJD7EC4GB600909 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNM571 W0LJC7EL0DB145538 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNN532 W0LJD7EC8GB722964 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNP177 W0LJD7EL3EB682600 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNP545 W0LJD7EE4FB159847 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNT624 W0LPD8EW6D8040331 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNT664 W0LJD7EC4HB211575 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNT950 W0LJD7EC8GB745290 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNX129 W0LJD7ECXGB700965 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNX148 W0LPD6EA4BG164447 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNX258 W0LJD7EL7DB194782 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNX834 W0LJD7EL8FB097335 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NNY936 W0LJC7EC8GB738181 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPB401 W0LPD9EN1C2048271 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPE195 W0L0AHL08A5053718 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPE803 W0LJD7EC8GB663334 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPH721 W0LPF8EN1D8067762 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPK127 W0L0AHL70B8018667 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPN214 W0LJD7EL4DB058870 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPN713 W0LJC7EL5FB127071 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPP297 W0LJD7E8XGB628841 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPP502 W0LJD7EC2FB243048 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPT699 W0LJD7E83EB672130 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPX135 W0LPE6EH3D1090325 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPY574 W0LJD7EL7EB554277 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPY689 W0LJD7EL0EB754885 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPZ132 W0LJC7E80GB668350 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NPZ778 W0LJD7E81F4270743 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTA942 W0LJC7EL5EB661802 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTE408 W0LJC7EC4FB196706 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTE837 W0L0AHL08B5018352 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTH894 W0LPC6EA9CG122022 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTM032 W0LJC7ELXEB728846 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTM222 W0LPF6EN7D8011135 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTM757 W0LPD6EK5DG039064 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTM779 W0LPE9EN7D2088935 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTN612 W0LJD7EC1GB595183 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTP351 W0L0AHL08B5015888 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTP811 W0LPD9EN6C2047102 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTT378 W0LJD7E88GB530438 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTT593 W0LJD7EL3DB199980 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTX098 W0LPD9EN3E2078343 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTX200 W0LPF6ED0D1126742 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NTZ810 W0LPE6EN0EG002528 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXB882 W0LPD8EA2E8039506 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXE216 W0LSC9DC3F4094531 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXH156 W0LJC7E89EB573184 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXH544 W0LJC7E87G4065691 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXH804 W0LJD7EL0FB143689 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXK977 W0LJD7EC3GB688139 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXM543 W0L0AHL4888106640 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXT184 W0LPE6ED1D1095357 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXT931 W0LJC7E84HB162683 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXX458 W0LJD7E83HB038028 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXX575 W0LPF2ES0FG038944 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXY143 W0LJC7EC4HB047487 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXY682 W0LPF6EN0CG108648 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXY873 W0LJC7E89GB679623 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXZ487 W0LJC7E86HB161230 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXZ833 W0LPF6ED4DG028018 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NXZ862 W0LJC7E88G4064288 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYA080 W0LJD7EL0DB029642 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYA752 W0LWT3D92GG029835 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYA831 W0LWT3D93GG012803 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYB056 W0LJD7E81FB083143 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYB127 W0LPF6EB2E8028433 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYB625 W0L0AHL35A2038144 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYE422 W0LJD7EE8FB245291 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYH813 W0LJC7ECXFB246587 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYM253 W0LJD7EC5HB150303 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYM560 W0LJC7E83F4282508 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYN487 W0LJC7E83HB216023 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYT784 W0LJD7EL9FB044451 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYX991 W0LJC7EC5FB245542 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYZ423 W0LPC6EB1D8037227 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NYZ525 W0LJC7E87GB703384 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZA464 W0LJD7E80GB506229 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZB323 W0LJC7EC2GB622703 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZB657 W0LPF6EN9CG009245 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZB716 W0LPD9EN3C2084253 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZB722 W0LJD7E88GB512246 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZB771 W0LJC7EC9FB256026 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZB886 W0LPD8E68F8075844 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZE573 W0LJC7EE9EB610126 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZH034 W0LJD7E81GB753131 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZH391 W0LJD7EL4EB597121 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZH665 W0LJC7EE6F4166273 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZH996 W0LJC7EL0EB772435 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZK685 W0LPF8EH5E8011268 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZM541 W0LJD7EL4FB137555 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZN115 W0LPD6EW6D1118880 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZN445 W0LJD7EC9GB720446 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZN568 W0VJC7EC8JB511152 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZP875 W0LPC8E36F8024528 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

NZT287 W0LPF6EN6DG086348 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAB294 W0LPF6EJ1BG076062 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAB432 W0L0AHL4898072964 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAE356 W0LPD9EM4E2036576 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAE700 W0LSD9EM6F4015888 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAH470 W0LJC7E81GB677297 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAH483 W0LPD9EC5G1042077 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAK236 W0LPE6EN4E1009503 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAM378 W0LJC7EL4EB618097 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAM392 W0LPD8ED4E8057726 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAP668 W0LJD7EL4DB148844 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAP855 W0LPE9EN7E2067908 OPEL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAP857 W0LJC7E8XFB017757 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAT335 W0LJD7E81FB082672 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAX167 W0L0AHL7088014503 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PAY284 W0LJD7EC4HB012512 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PBB685 W0LJD7EL8FB122797 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PBE977 W0LJD7E8XG4235491 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PBT121 W0LPD9EM3E2099815 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PBT947 W0LPD9EM0E2089405 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PBY578 W0LJD7EL1DB083399 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PEA947 W0LPF8EK3F8013758 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PEB691 W0LPE8EN5E8042111 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PEH110 W0LJC7E80HB239291 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PEH604 W0LPD8E66E8061875 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PEK048 W0LJD7EC1GB691167 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PHM558 W0LPE6EN6DG101143 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PHT197 W0LSH9EC0E4213666 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PHY407 W0LPD6ET9BG083283 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PHZ334 W0VPF2E38HG186150 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PHZ703 W0LPD2EU2FG035938 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PHZ845 W0LPD9E32G1034454 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PMH587 W0LPD9EC6G1067750 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PMZ682 W0LJC7E84HB045430 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PNE974 W0L0AHL4888115987 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PPB635 W0LPF6EN7CG013259 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PPE250 W0LJD7EC3GB749523 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PTA082 W0LPD6EWXD1105632 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PTE513 W0LJD7E88HB049669 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PXA575 W0LJD7EL3EB630951 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PXK290 W0LJC7EL5DB060890 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PXZ740 W0LJC7E89HB060831 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PZM091 W0LPD9EM3C2063328 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PZN135 W0LPC6EB0D1076772 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PZP682 W0LJD7EC3HB162210 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PZP712 W0LPF6ENXCG110634 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

PZT742 W0LJB7EE5DB097460 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

TAA227 W0L0AHL0895080045 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

TAA712 W0LPD9EM1C2052764 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

TAP625 W0LPE9EN9E2015762 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

TBB097 W0LPE6EN0EG028692 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

TBB468 W0LPE6EN5D8075550 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

TBP745 W0LPF2EN9FG117071 VAUXHALL Άμεση ακινητοποίηση: Η πληροφορία δόθηκε από τον διανομέα / αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.