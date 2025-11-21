Ορόκλινη: Απόπειρα απαγωγής πρώην υπουργού της Ουκρανίας – Ψάχνουν τα κίνητρα οι Αρχές, τι είπε ο ίδιος στην Αστυνομία

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση απόπειρας απαγωγής επιχειρηματία, από την Ουκρανία, την οποία διερευνά η Αστυνομία Λάρνακας. Το γεγονός ότι ο παραπονούμενος δήλωσε ότι στο παρελθόν ήταν υπουργός στη χώρα του, περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση, η οποία ενδεχομένως να προσλαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (20/11) ο 51χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι τρία άγνωστα του πρόσωπα, του επιτέθηκαν και προσπάθησαν με τη χρήση βίας να τον βάλουν μέσα σε εμπορικό όχημα. Η απόπειρα απαγωγής διαπράχθηκε στην τουριστική περιοχή της Ορόκλινης. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στην σκηνή, όπου εντόπισαν τον 51χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι ενώ βρισκόταν στην κατοικία του μαζί με την 36χρονη σύντροφό του και τον 72χρονο πατέρα της, παρατήρησε ότι σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του βρισκόταν σταθμευμένο το υπό αναφορά εμπορικό αυτοκίνητο, εντός του οποίου επέβαιναν τρία πρόσωπα. Το όχημα κίνησε τις υποψίες του 51χρονου Ουκρανού, ο οποίος μαζί με τον 72χρονο εξήλθαν της οικίας και πλησίασαν το όχημα, προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις από τους επιβαίνοντες. Καθώς, όμως, πλησίαζαν το όχημα, δέχθηκαν επίθεση από τους τρεις αγνώστους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες. Οι δύο παραπονούμενοι αντέδρασαν, με αποτέλεσμα οι επιτιθέμενοι να τραπούν σε φυγή, αφήνοντας μάλιστα το εμπορικό όχημα στη σκηνή. Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι πινακίδες εγγραφής που έφερε το εμπορικό όχημα ανήκουν σε άλλο όχημα, ενώ εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα καθώς και άλλα τεκμήρια, τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Από την επίθεση που δέχθηκαν τόσο ο 51χρονος, όσο και ο 72χρονος τραυματίστηκαν ελαφρά. Η Αστυνομία διερευνά τον πραγματικό σκοπό της παρουσίας των τριών αγνώστων στην περιοχή, ενώ ο 51χρονος επιχειρηματίας έδωσε κατάθεση, το περιεχόμενο της οποίας διερευνάται. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν…

Πολιτικά τα κίνητρα;

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 51χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι στο παρελθόν διετέλεσε υπουργός της ουκρανικής κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό περιπλέκει την διερεύνηση της υπόθεσης, με την Αστυνομία να μην αποκλείει το ενδεχόμενο πίσω από την απόπειρα απαγωγής να κρύβονται πολιτικά κίνητρα, εξού και οι έρευνες στρέφονται και προς αυτή την κατεύθυνση.