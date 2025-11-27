Οικονομική ανάκαμψη και στεγαστική πρόκληση – Η διττή εικόνα της Κύπρου

Λόγο για διττή εικόνα της Κύπρου με οικονομική ανάκαμψή από τη μία και στεγαστική πρόκληση από την άλλη, κάνει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ).

«Από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2012 μέχρι σήμερα, η Κύπρος έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει μία εντυπωσιακή πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης. Τα τελευταία έτη καταγράφεται σταθερή αύξηση του ΑΕΠ, ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση της ανεργίας και αναβάθμιση της Κυπριακής οικονομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, η τεχνολογία και οι κατασκευές αποτελούν βασικούς μοχλούς αυτής της θετικής πορείας, δημιουργώντας αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας», σημειώνει ο πρόεδρος του συνδέσμου, Κώστας Μελάς.

Ωστόσο, προσθέτει, «παρά την οικονομική πρόοδο, αναδεικνύεται πλέον έντονα ένα κοινωνικό ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, νέους και εργαζομένους: η στεγαστική κρίση. Οι τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε σημείο που η απόκτηση ή ακόμη και η ενοικίαση κατοικίας να αποτελεί πραγματική πρόκληση για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η αδυναμία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία δεν επηρεάζει μόνο τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, αλλά πλέον διαχέεται και στη μεσαία τάξη, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής, την οικογενειακή σταθερότητα και τη δημογραφική εξέλιξη».

Σύμφωνα με το σύνδεσμο, το πρόβλημα εντείνεται από τις αυξήσεις στα κατασκευαστικά κόστη, τις καθυστερήσεις στην αδειοδότηση νέων έργων και την έλλειψη ολοκληρωμένων πολιτικών στέγασης. «Η στεγαστική κρίση δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά κοινωνικό και αναπτυξιακό» τονίζεται.

«Η οικονομική ανάκαμψη, για να θεωρηθεί βιώσιμη και ουσιαστική, πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνική ισορροπία και δικαιοσύνη. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να μετριέται μόνο με αριθμούς, αλλά με τη δυνατότητα των πολιτών να ζουν αξιοπρεπώς στον τόπο τους, να δημιουργούν οικογένεια, να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική και προσιτή κατοικία. Η Κύπρος μπορεί να προχωρήσει δυναμικά προς το μέλλον — αρκεί η ανάπτυξη να συνοδεύεται από κοινωνική ευθύνη, ισότητα και προοπτική για όλους», καταλήγει.