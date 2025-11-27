Τριήμερη επίσημη επίσκεψη Καδή στην Κροατία για το μέλλον του αλιευτικού τομέα

Επίσημη επίσκεψη στην Κροατία για το μέλλον του αλιευτικού τομέα και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας πραγματοποιεί ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής.

Ο Επίτροπος Καδής ξεκινά σήμερα Τετάρτη την τριήμερη επίσημη επίσκεψη του στην Κροατία, με επίκεντρο τη βιώσιμη αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και περιλαμβάνει συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, Άντρεϊ Πλένκοβιτς, καθώς και με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Γεωργίας, Δασοπονίας και Αλιείας, Ντάβιντ Βλάιτσιτς.

Επιπλέον, ο Καδής αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων μελών του Κροατικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, μη κυβερνητικών οργανώσεων και συστάδων υδατοκαλλιέργειας, για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Επίτροπος θα επισκεφθεί το Λιμάνι Αλιείας των Μπρίζινε, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, υπογραμμίζοντας έτσι τη στήριξη της ΕΕ για την εκσυγχρονισμό των παράκτιων υποδομών.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Επιτρόπου Καδή στο κροατικό κοινοβούλιο, στην οποία αναμένεται να τονίσει τη σημασία της ευθυγράμμισης των εθνικών προτεραιοτήτων με τις στρατηγικές της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ