Δεν προέκυψαν στοιχεία για διαφθορά ούτε για τον γαμπρό του Νίκου Αναστασιάδη, Γιάννη Μισιρλή

Η καταγγελία του βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστου Χριστοφίδη ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς είχε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την παραχώρηση «χρυσών» διαβατηρίων σε ξένους επενδυτές οι οποίοι, πριν ή μετά την έγκριση της αίτησής τους από το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη, προέβησαν σε εισφορές στον ΔΗΣΥ «που δημιουργούν υποψίες για ανταλλάγματα». Ο βουλευτής έθεσε στην καταγγελία του το ερώτημα πώς εννέα επενδυτές από το εξωτερικό, πριν ή μετά την εξασφάλιση «χρυσού» διαβατηρίου, βρέθηκαν να κάνουν εισφορές στο κομματικό ταμείο της Πινδάρου.

Το δεύτερο σκέλος της καταγγελίας του βουλευτή του ΑΚΕΛ αφορούσε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε «χρυσό» διαβατήριο ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας, ο πρώην γερουσιαστής και δισεκατομμυριούχος Victor Pichugov, ο οποίος ήταν μεγαλομέτοχος σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ρωσίας, την Promsvyazbank, η οποία στη συνέχεια κρατικοποιήθηκε. Η Promsvyazbank αγόρασε ακίνητο για τα γραφεία της, αξίας €4,7 εκατ., σε πύργο της Λεμεσού, τον οποίο κατασκεύασε η εταιρεία Y.A.M. Imperio Enterprises LTD, στην οποία συμμετέχει στενό συγγενικό πρόσωπο του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. Συγκεκριμένα, η καταγγελία αναφερόταν στον γαμπρό του κ. Αναστασιάδη, Γιάννη Μισιρλή. Η εταιρεία Y.A.M. IMPERIO ENTERPRISES LTD ανήκει στην οικογένεια Μισιρλή. Εκείνο που αφηνόταν να νοηθεί είναι ότι, το «χρυσό» διαβατήριο είχε σχέση με την επιλογή του συγκεκριμένου ακινήτου από την εταιρεία του γαμπρού του κ. Αναστασιάδη.

Δεν προέκυψαν στοιχεία

Όπως στην περίπτωση του ΔΗΣΥ, έτσι και στην περίπτωση του Γιάννου Μισιρλή δεν προέκυψε τίποτα το μεμπτό. Όπως αναφέρει στο πόρισμά της η Αρχή κατά της Διαφθοράς: «Ως προς τη στέγαση της ρωσικής τράπεζας Promsvyazbank στο κτήριο που αγοράστηκε από την (πωλήτρια) εταιρεία Y.A.M. Imperio Enterprises LTD, προκύπτει ότι δεν υπάρχει μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη αγοραπωλησία έγινε λόγω υπόσχεσης ή προσφοράς σύγχρονης ή μελλοντικής και κατ’ επέκταση λόγω παροχής αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος εκ μέρους της αγοράστριας εταιρείας και των μεταγενέστερα πολιτογραφηθέντων (που σχετίζονταν με τη ρωσική τράπεζα Promsvyazbank) προς δημόσιους λειτουργούς και/ή αξιωματούχους, μέσω της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας, ώστε να δημιουργείται υπόνοια διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς».

Να σημειωθεί ότι η ρωσική τράπεζα Promsvyazbank δεν εκτελεί τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο, καθώς η άδεια λειτουργίας της ανακλήθηκε στις 31 Ιουλίου 2019.