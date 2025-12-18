Δολοφονία Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους 51χρονος από το Εφετείο - Διαφώνησε με το πρωτόδικο δικαστήριο

Ανατροπή στο Εφετείο σημειώθηκε σήμερα σε σχέση με την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους και έναν εκ των έξι κατηγορουμένων. Το Εφετείο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, η οποία αφορούσε την κράτηση του 51χρονου κατηγορούμενου ως υπόδικου στην υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Έτσι πλέον, μετά την προσφυγή και την απόφαση του Εφετείου ο 51χρονος Έλληνας ομογενής γεωργιανής καταγωγής από την Πάφο, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, ενώ θα παρουσιαστεί στις 29 Ιανουαρίου ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού όπου θα ξεκινήσει η ακρόαση της υπόθεσης.

Ο 51χρονος βρισκόταν στις Κεντρικές Φυλακές από τις 17 Νοεμβρίου.

Ο συνήγορός του, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου είχε ταχθεί ενάντια και στην ανανέωση της κράτησης του πελάτη του κατά τη διαδικασία των προσωποκρατήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του Εφετείου σχετίζετε στο ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος φυγοδικίας και φαίνεται να στηρίχθηκε στη συμπεριφορά του κατηγορούμενου πριν αυτός τεθεί υπό κράτηση ως υπόδικος στις Κεντρικές. Συγκεκριμένα είχε παρουσιαστεί από μόνος του στο Δικαστήριο για να λάβει κατηγορητήριο, ενώ μέχρι την ανακοίνωση της απόφασης παρουσιάστηκε αυτοβούλως άλλες δύο φορές, ενώ μεσολάβησε και σαββατοκύριακο.

Ο 51χρονος κατηγορούμενος εμπλέκεται στη δολοφονία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καθώς δείγμα του γενετικού του υλικού εντοπίστηκε σε μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη που βρέθηκαν σε κλεμμένο όχημα τρεις μέρες πριν τη δολοφονία Δημοσθένους.