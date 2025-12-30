Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Ηρεμία στο Μάμμαρι μετά το επεισόδιο στη νεκρή ζώνη - Κοινοτάρχης: «Να μας πει το ΥΠΕΞ πού να καλλιεργούμε»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν πήγαν σήμερα στα χωράφια οι γεωργοί μετά τις χθεσινές προκλήσεις των τουρκικών στρατευμάτων, λέει ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου - Σε επαφή με ΥΠΕΞ και Αστυνομία, παρουσία των ΗΕ στην περιοχή.

Ηρεμία επικρατούσε σήμερα καθόλη τη διάρκεια της μέρας στη νεκρή ζώνη στο Μάμμαρι, μετά το χθεσινό επεισόδιο με τις προκλήσεις των τουρκικών στρατευμάτων κατά Ελληνοκύπριων γεωργών, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Νίκος Κοτζιάπασιης, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Ανέφερε ότι σήμερα οι γεωργοί δεν μετέβησαν στην περιοχή και ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Αστυνομία.

"Αναμένουμε να μας πουν από το Υπουργείο πού να καλλιεργούμε. Η περιοχή στην οποία εμείς καλλιεργούσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια είναι υπό αμφισβήτηση από τα τουρκικά στρατεύματα. 'Αρα να μας πουν ξεκάθαρα από το Υπουργείο πού να πάμε", ανέφερε.

Ο κ. Κοτζιάπασιης είπε ότι "αν το Υπουργείο μας πει ότι λανθασμένα καλλιεργούσαμε εκεί τόσα χρόνια τότε θα πρέπει να αποζημιωθούμε".

"Εμείς δεν θέλουμε να κινδυνεύουμε ούτε και να θυματοποιηθεί ο οποιοσδήποτε" , ξεκαθάρισε.

Είπε επίσης ότι σήμερα τα ΗΕ περιπολούσαν την περιοχή με οχήματα και με ελικόπτερο. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗαγρότες

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα