Ληστεία στη Λεμεσό: Άγνωστοι απείλησαν διανομέα φαγητού με μαχαίρι

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό, όταν 23χρονος διανομέας φαγητού δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια παράδοσης παραγγελίας.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 10 το βράδυ, ο νεαρός έφτασε στο χωριό Ερήμη για να παραδώσει παραγγελία. Κατά την άφιξή του, ένα άγνωστο άτομο τον σταμάτησε υποτίθεται για την παραλαβή της παραγγελίας, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα του επιτέθηκαν ταυτόχρονα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένα από τα πρόσωπα προέταξε μαχαίρι εναντίον του διανομέα, ενώ δεύτερο άρπαξε χρηματικό ποσό από την κατοχή του. Οι δράστες τράπηκαν στη συνέχεια σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.