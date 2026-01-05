Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας διαδικτυακή απάτη €35.000 - Δύο συλλήψεις και τρίτο πρόσωπο ενώπιον Δικαστηρίου

Καταγγελία διευθυντή εταιρείας στη Λευκωσία οδήγησε σε εντάλματα και προσωποκρατήσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία

Υπόθεση διαδικτυακής απάτης με χρηματική ζημιά ύψους 35.000 ευρώ διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε περί τα μέσα Ιουλίου 2025 από διευθυντή εταιρείας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η καταγγελία έγινε στο ΤΑΕ Λευκωσίας και αφορούσε απώλεια του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, ως αποτέλεσμα διαδικτυακής απάτης σε βάρος της εταιρείας.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εξασφαλίστηκαν αρχικά δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 20 και 22 ετών. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, την 1η Ιανουαρίου 2026 συνελήφθη ο 20χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε αυθημερόν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, που εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησής του για περίοδο οκτώ ημερών.

Παράλληλα, στις 2 Ιανουαρίου 2026 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και εναντίον τρίτου προσώπου ηλικίας 21 ετών. Ο 21χρονος συνελήφθη χθες και, σύμφωνα με την Αστυνομία, αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.

Οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

