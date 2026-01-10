Μυστήριο νερού στη Λάρνακα - Σε βάθος χρόνου τυχόν διώξεις

Θα απαιτηθεί χρόνος ακόμα και μπόλικη δουλειά εκ μέρους των ανακριτών του ΤΑΕ Λάρνακας προκειμένου να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι ο θάνατος του 78χρονου στη Λάρνακα και η δηλητηρίαση άλλων τεσσάρων προσώπων οφείλονταν, πράγματι, στην επικίνδυνη ουσία GBL (γ-Βουτυρολακτόνη) που ανιχνεύτηκε στον ψύκτη νερού της κατοικίας του αποβιώσαντος, και παράλληλα να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στο δικαστήριο. Προτού γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων που είναι σε εξέλιξη, η Αστυνομία δεν μπορεί να προχωρήσει με την απόδοση ποινικών ευθυνών που ενδεχομένως να υπάρχουν.

Θυμίζουμε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που λήφθηκαν από τη σορό του 78χρονου κατά τη νενομισμένη νεκροτομή, καθώς και τα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τα τέσσερα πρόσωπα που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για τη σύζυγο του αποβιώσαντος, άλλα δύο συγγενικά του πρόσωπα κι έναν ηλικιωμένο γείτονα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των πιο πάνω εξετάσεων, η Αστυνομία θα αποφασίσει για το πώς θα προχωρήσει σε σχέση με τη συγκλονιστική αυτή υπόθεση.

Περαιτέρω, καθοριστικές ως προς την εξέλιξη που θα έχει η υπόθεση θεωρούνται και οι δύο βασικές καταθέσεις του 44χρονου γιου του αποβιώσαντος, ο οποίος είναι υπόδικος για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών, και της 73χρονης μητέρας του (συζύγου του αποθανόντα), η οποία όπως προκύπτει από τις αστυνομικές έρευνες ήπιε νερό από τον ψύκτη της οικίας της. Μάλιστα, η 73χρονη φέρεται να ήταν αυτή που άλλαξε την μπουκάλα του νερού και ήταν η πρώτη που παρουσίασε συμπτώματα λιποθυμίας και δηλητηρίασης.

Το μόνο βέβαιο, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, είναι πως χωρίς την επιστημονική τεκμηρίωση για την αιτία θανάτου του 78χρονου, αλλά και για την αιτία που άλλα τέσσερα πρόσωπα κατέληξαν στο νοσοκομείο, είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να σταθεί ποινική υπόθεση στο δικαστήριο. Το μόνο για το οποίο οι εξεταστές της υπόθεσης φαίνεται να είναι σίγουροι, είναι πως δεν υπήρχε δόλος σε σχέση με την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το Σαββατοκύριακο 3-4 Ιανουαρίου στην οικία του άτυχου 78χρονου.

Τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης η Αστυνομία αναμένει και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων στα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από την κατοικία του ζεύγους των συνταξιούχων, αλλά και από τον υπόγειο χώρο όπου διέμενε ο 44χρονος γιος τους.