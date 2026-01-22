Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός ο 63χρονος Γιώργος Μιχαήλ μετά από τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (22/01), στην επαρχία Λεμεσού, με θύμα τον Γιώργο Μιχαήλ, 63 ετών, από το Ζακάκι.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπεύθυνου Τροχαίας Λεμεσού, Μάριου Χαραλάμπους, σήμερα το απόγευμα, η ώρα 4:30, ο 63χρονος οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο στην οδό Βασιλέως Παύλου στη Λεμεσό, με βόρεια κατεύθυνση.

Σε κάποιο σημείο του δρόμου φαίνεται να κινήθηκε δεξιότερα και συγκρούστηκε με ημιφορτηγό, το οποίο οδηγούσε 70χρονος με νότια κατεύθυνση.

Μετά τη σύγκρουση φαίνεται ο οδηγός του πρώτου οχήματος, του σαλούν, να μην είχε τις αισθήσεις του. Ενημερώθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ερωτηθείς κατά πόσο ο έλεγχος του οχήματος χάθηκε λόγω απώλειας των αισθήσεων του 63χρονου, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο διερευνάται τροχαίο δυστύχημα και δεν αποκλείεται τα αίτια να είναι παθολογικής φύσεως.

Ερωτηθείς για την ταχύτητα του οχήματος, ανέφερε ότι ο οδηγός δεν έφερε εμφανή τραύματα και ότι, όσον αφορά την ταχύτητα, από τις πρώτες μαρτυρίες δεν φαίνεται να είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα.

Σημειώνεται ότι αξιολογούνται ήδη κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, ενώ το θύμα έφερε ζώνη ασφαλείας.