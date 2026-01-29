Στο Κακουργιοδικείο οι έξι για τη δολοφονία Δημοσθένους – Βαριές κατηγορίες για οργανωμένο σχέδιο (φώτος)

Έξι συνολικά κατηγορούμενοι οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού για την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 2025, μόλις 500 μέτρα από την οικία του Δημοσθένους στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας στον Άγιο Αθανάσιο. Πρόκειται για δύο 28χρονους που είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη και ακόμα τέσσερις κατηγορούμενους που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους. Βασικός ο ρόλος των δύο και σίγουρα ενός ακόμα συγγενικού τους προσώπου. Οι πέντε κατηγορούμενοι βρίσκονται ως υπόδικοι υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ ο 51χρονος αν και αρχικά οδηγήθηκε στις Κεντρικές, δεν αφέθηκε ελεύθερος αφού δεν κατάφερε να εκπληρώσει τους όρους που έθεσε το Εφετείο.

Η εν λόγω υπόθεση, αν και πήρε αριθμό φακέλου και ορίστηκε κατά την παραπομπή για σήμερα, σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες με 4-2 κατηγορούμενους, αναμένεται να αποσυρθεί και να καταχωρηθεί σε άλλη διαδικασία. Ακολούθως, οι δύο χωριστές διαδικασίες θα αποσυρθούν και θα καταχωρισθούν εκ νέου ως μία, προκειμένου να δικαστεί η υπόθεση της δολοφονίας συνολικά, για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η ανακριτική ομάδα της υπόθεσης δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους μεταφέρει το

ογκοδέστατο μαρτυρικό υλικό στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού.

Φωτογραφία: Γιάννης Πάζουρος

Η εν λόγω διαδικασία είναι καθαρά τεχνική και αφορά την ανάγκη ενοποίησης της υπόθεσης σε μία για να γίνει μαζί η εκδίκαση. Αναμένεται να ληφθούν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αφού για τουλάχιστον μερικά λεπτά οι κατηγορούμενοι θα είναι τυπικά ελεύθεροι μετά την αναστολή της δίωξής τους από το Κακουργιοδικείο, προκειμένου να “επιστρέψουν” στο Επαρχιακό Δικαστήριο το οποίο θα παραπέμψει εκ νέου ενώπιον Κακουργιοδικείου για να δοθεί νέα ημερομηνία και αριθμός φάκελου της εκδίκασης. Θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα αλλάξει κάτι ως προς την κράτησή τους.

Στο κατηγορητήριο βρίσκονται τουλάχιστον 104 μάρτυρες κατηγορίας οι οποίοι και θα αυξηθούν, ενώ σε αυτούς περιλαμβάνονται και τα τρία πρόσωπα που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, γεγονός που προκαλεί επίσης ερωτήματα για τον χειρισμό. Ερωτηματικό είναι κατά πόσο έχει συμπληρωθεί στην ολότητα του το μαρτυρικό υλικό.

Ο ρόλος που αποδίδεται στους κατηγορουμένους

28χρονος: Πρόκειται για Ελλαδίτη ομογενή από τη Γεωργία. Είναι σίγουρα ένα από τα δύο πρόσωπα που ήταν εντός του βαν που έκοψε την πορεία και δολοφόνησε τον Δημοσθένους και πιθανότερα ο εκτελεστής. Υπάρχει μαρτυρία ότι μερικές μέρες μετά το φόνο, είπε στο στενό του περιβάλλον ότι συμμετείχε στη δολοφονία. Ο 28χρονος είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη και εκδόθηκε αργότερα στην Κύπρο. Το DNA του εντοπίστηκε σε καπέλο που έπεσε από τους δράστες κατά τη διαφυγή. Επίσης το DNA του εντοπίστηκε σε ρούχα που βρέθηκαν σε σκιπ σκουπιδιών κοντά σε οικία άλλου κατηγορούμενου, πιο συγκεκριμένα ένα μαύρο αθλητικό φούτερ συγκεκριμένης μάρκας και γκρίζα γυαλιά με μωβ φακούς., που μοιάζουν με περιγραφή που δόθηκε για το τι φορούσε ο ένας εκ των δραστών.

31χρονος: Είναι ξάδελφος του ενός 28χρονου και παιδικός φίλος του άλλου. Βοήθησε τον οδηγό της μοτοσυκλέτας να διαφύγει μέσω κατεχομένων και Τουρκίας οδικώς στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το όχημά του, το οποίο και εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα προέκυψε ότι ήταν το πρόσωπο που διευθέτησε την κατασκευή πλαστών πινακίδων για ένα από τα ενεχόμενα οχήματα. Η Αστυνομία θεωρεί ότι είχε ουσιαστική εμπλοκή και ήταν εντός του βαν. Φαίνεται να ήταν το πρόσωπο που φορούσε το καπέλο του Ζορό, στο εν λόγω καπέλο έπειτα από επιστημονική ανάλυση ανιχνεύτηκαν σωματίδια με στοιχεία Μόλυβδου και Αντιμονίου τα οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη σωματιδίων συμβατά με υπολείμματα εκτόξευσης όπλου. Το πιο πάνω εύρημα, σημαίνει ότι το καπέλο χρησιμοποιήθηκε από άτομο που πιθανόν να είχε πυροβολήσει ή χειριστεί όπλο ή ότι το καπέλο χρησιμοποιήθηκε από άτομο που πιθανόν να βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση όταν έγινε η εκπυρσοκρότηση όπλου ή από άτομο που έχει χειριστεί αντικείμενα τα οποία πιθανόν να είχαν υπολείμματα εκτόξευσης όπλου.

28χρονος: Πρόκειται για επίσης Ελλαδίτη ομογενή από τη Γεωργία και ξάδελφο του πρώτου. Σύμφωνα με το γεγονότα του κατηγορητηρίου είχε ρόλο στην διαφυγή των δραστών από το σημείο όπου εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στον Άγιο Τύχωνα. Το όχημα του καταγράφεται σε κλειστά κυκλώματα στην περιοχή. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον ξάδελφο του.

30χρονος: Φαίνεται να είναι το πρόσωπο που αγόρασε τη μοτοσυκλέτα, χωρίς να προχωρήσει σε νόμιμη μεταβίβαση. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι γνώριζε ότι θα χρησιμοποιηθεί για εγκληματική ενέργεια, ενώ την επόμενη μέρα του φόνου ζήτησε από τον ιδιοκτήτη -έναντι αμοιβής- να πει στην Αστυνομία ότι του έκλεψαν τη μοτοσυκλέτα.

30χρονος: Πρόκειται για τον κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών. Φέρεται να έδωσε οδηγίες για αγορά της μοτοσυκλέτας στον 30χρονο από τη Λευκωσία. Μέσα από τις φυλακές γνώριζε πού ήταν η μοτοσυκλέτα και υπάρχει μαρτυρία ότι έδωσε οδηγίες σε συγκεκριμένο πρόσωπο να την παραλάβει και να τη μεταφέρει αλλού.

51χρονος: Ελλαδίτης ομογενής από τη Γεωργία. Tο dna του εντοπίστηκε σε μπιτόνια εύφλεκτης ύλης που ήταν εντός κλοπιμαίου οχήματος (Mitsubishi Colt) που βρέθηκε τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία κοντά στην οικία του Δημοσθένους.

Το κατηγορητήριο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις κατηγορίες:

1. Φόνος εκ προμελέτης

2. Συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος

3. Συνομωσία για φόνο

4. Εμπρησμός

5. Παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου

6. Παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών

7. Κλοπή αυτοκινήτου

8. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση