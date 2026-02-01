Λάρνακα: Σε κρίσιμη κατάσταση 66χρονη μετά το τροχαίο - Άλλοι πέντε τραυματίες

Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 66χρονη γυναίκα μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι στη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της λεωφόρου Κρανιδιώτη με τη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια, όταν ιδιωτικό όχημα που οδηγούσε 70χρονος, με συνοδηγό τη σύζυγό του ηλικίας 66 ετών, επιχείρησε δεξιά στροφή παρά τη φωτοσήμανση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με όχημα που κινούνταν κανονικά στην αντίθετη κατεύθυνση.









Στο δεύτερο όχημα επέβαινε 40χρονος οδηγός, η 45χρονη σύζυγός του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 8,5 και 4,5 ετών.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να καταστραφούν ολοσχερώς και να αποκοπεί ηλεκτρικός πάσσαλος της ΑΗΚ. Η 66χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της.

Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Η 66χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρότερα τραύματα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λάρνακας, όλοι φορούσαν ζώνες ασφαλείας, ενώ στους δύο οδηγούς έγιναν έλεγχοι αλκοόλης και ναρκωτικών με αρνητικά αποτελέσματα. Οι εξετάσεις για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται.