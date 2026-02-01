Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Λάρνακα: Σε κρίσιμη κατάσταση 66χρονη μετά το τροχαίο - Άλλοι πέντε τραυματίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πώς συνέβη το σοβαρό τροχαίο - Ολοκληρωτική καταστροφή των οχημάτων

Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 66χρονη γυναίκα μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι στη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της λεωφόρου Κρανιδιώτη με τη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια, όταν ιδιωτικό όχημα που οδηγούσε 70χρονος, με συνοδηγό τη σύζυγό του ηλικίας 66 ετών, επιχείρησε δεξιά στροφή παρά τη φωτοσήμανση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με όχημα που κινούνταν κανονικά στην αντίθετη κατεύθυνση.




Στο δεύτερο όχημα επέβαινε 40χρονος οδηγός, η 45χρονη σύζυγός του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 8,5 και 4,5 ετών.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να καταστραφούν ολοσχερώς και να αποκοπεί ηλεκτρικός πάσσαλος της ΑΗΚ. Η 66χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της.

Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Η 66χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρότερα τραύματα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λάρνακας, όλοι φορούσαν ζώνες ασφαλείας, ενώ στους δύο οδηγούς έγιναν έλεγχοι αλκοόλης και ναρκωτικών με αρνητικά αποτελέσματα. Οι εξετάσεις για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται.

Tags

δυστυχήματαΤΡΟΧΑΙΟΣΥΓΚΡΟΥΣΗΟΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα