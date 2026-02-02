Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Εισβολή σε οικία στη Λεμεσό: Ακινητοποίησαν ηλικιωμένη και οικιακή βοηθό - Άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και διάρρηξη κατοικίας διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού

Υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και διάρρηξης κατοικίας διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από εισβολή σε οικία στη Γερμασόγεια, που σημειώθηκε χθες βράδυ, γύρω στις 11:30.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, άγνωστοι εισήλθαν στην κατοικία, όπου ακινητοποίησαν την οικιακή βοηθό ηλικίας 34 ετών και την ιδιοκτήτρια της οικίας, ηλικίας 86 ετών, και στη συνέχεια απέσπασαν χρηματικό ποσό καθώς και διάφορα χρυσαφικά, άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΛΗΣΤΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα