Εισβολή σε οικία στη Λεμεσό: Ακινητοποίησαν ηλικιωμένη και οικιακή βοηθό - Άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και διάρρηξης κατοικίας διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από εισβολή σε οικία στη Γερμασόγεια, που σημειώθηκε χθες βράδυ, γύρω στις 11:30.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, άγνωστοι εισήλθαν στην κατοικία, όπου ακινητοποίησαν την οικιακή βοηθό ηλικίας 34 ετών και την ιδιοκτήτρια της οικίας, ηλικίας 86 ετών, και στη συνέχεια απέσπασαν χρηματικό ποσό καθώς και διάφορα χρυσαφικά, άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση.