Ελίκκος Ηλία στον Πολίτη για την αργία δύο Δημάρχων (ηχητικό)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για δύο υποθέσεις που αφορούν δημάρχους, με το Υπουργείο Εσωτερικών να αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας προτού ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις για ενδεχόμενη αργία. Όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» ο Ελίκκος Ηλία, «πρόκειται για σοβαρή και καταναγκαστική πράξη και οφείλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί είναι νομικά ορθή και δεν θα αμφισβητηθεί».

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών εξήγησε ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024. Όπως ανέφερε, «αιρετό μέλος δημοτικού συμβουλίου, δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, εναντίον του οποίου διερευνάται κακούργημα που επισύρει ποινή φυλάκισης τριών ετών και άνω, μπορεί να τεθεί σε αργία, εφόσον το αποφασίσει και το κοινοποιήσει ο Υπουργός Εσωτερικών».

Σε ό,τι αφορά τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο κ. Ηλία διευκρίνισε ότι για τη μία έχει ήδη ζητηθεί γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, ενώ για τη δεύτερη η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση από την Αστυνομία. «Όταν μας ενημερώσει η Αστυνομία, θα αποταθούμε και πάλι στη Νομική Υπηρεσία για καθοδήγηση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε οι εμπλεκόμενοι αιρετοί «ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία».

Απαντώντας σε επικρίσεις περί αποφυγής ανάληψης ευθύνης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών τόνισε ότι «είναι πάγια πρακτική να ζητείται η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία είναι ο θεσμικός μας νομικός σύμβουλος», υπογραμμίζοντας ότι «η βία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε καμία περίπτωση, όμως υπάρχουν διαδικασίες και διακριτές εξουσίες που πρέπει να γίνονται σεβαστές».

Ο κ. Ηλία εξήγησε επίσης τι συνεπάγεται πρακτικά η αργία για έναν δήμαρχο, αναφέροντας ότι «παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και λαμβάνει το ένα τρίτο της αντιμισθίας του», ενώ τα καθήκοντα αναλαμβάνει ο αντιδήμαρχος, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, μέχρι να ληφθεί τελική απόφαση.

Αναφερόμενος, τέλος, στα επεισόδια έντασης και στις αντιπαραθέσεις που παρατηρούνται σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων, όπως στη Λεμεσό, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών σημείωσε ότι η εποπτεία του Υπουργείου «περιορίζεται αυστηρά στη διασφάλιση της αρχής της νομιμότητας». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η συμπεριφορά εντός των συνεδριάσεων αφορά πρωτίστως τα ίδια τα δημοτικά συμβούλια», προειδοποιώντας ότι τέτοια φαινόμενα «οδηγούν σε απαξίωση των θεσμών, κάτι που δεν είναι ωφέλιμο για τη δημοκρατία».

