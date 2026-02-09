Bασανιστήρια και ξυλοδαρμοί σε καζίνο της Πύλας - Τα βίντεο που «καίνε» τον 48χρονο

Τον φόβο και τον τρόμο φαίνεται να προκαλούσε η δράση εγκληματικής οργάνωσης στη Λάρνακα, η οποία επιδιδόταν συστηματικά στην παροχή προστασίας νυχτερινών κέντρων έναντι αδρής αμοιβής. Οι εξετάσεις της Αστυνομίας σε σχέση με την περίπτωση του 48χρονου υπόδικου (με κυπριακή υπηκοότητα, αλλά με καταγωγή από τρίτη χώρα), ο οποίος κρατείται για το αιματηρό επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου έξω από τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό της πόλης, αλλά και για τη σύσταση εγκληματικής ομάδας, προχώρησαν εις βάθος και όσα ήλθαν στην επιφάνεια είναι άκρως σοκαριστικά.

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο 48χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις πολύ σοβαρές ποινικές υποθέσεις, για τις οποίες θα λογοδοτήσει ενώπιον του Κακουργιοδικείου

Ο 48χρονος, μαζί με ακόμα ένα πρόσωπο ηλικίας 27 χρόνων, αραβικής καταγωγής, οδηγήθηκαν το περασμένο Σάββατο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου και προφυλακίστηκαν για οκτώ μέρες. Εναντίον τους εξετάζονται πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, απαγωγή, βασανισμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και μαχαιροφορία. Για τις υπό διερεύνηση υποθέσεις καταζητείται ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο φέρεται να είχε εμπλοκή και στο επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου, κατά το οποίο έπεσαν πυροβολισμοί. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία προφυλάκισης των υπόπτων, στα δύο κινητά τηλέφωνα του 48χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο «αρχηγός» της παράνομης ομάδας που κατά το επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου ζήτησε χρήματα από επιχειρηματία της λεωφόρου Γρ. Αυξεντίου για παροχή προστασίας, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός βίντεο και φωτογραφιών, που δείχνουν συνολικά επτά άτομα να βασανίζονται βάναυσα. Η κακοποίηση των προσώπων λαμβάνει χώρα σε καζίνο της Πύλας, το οποίο φαίνεται να συνδέεται με τον 48χρονο. Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, στα βίντεο φαίνονται οι παραπονούμενοι να βρίσκονται σε χώρο του καζίνου χωρίς τη θέλησή τους και ο 48χρονος, μαζί με το καταζητούμενο πρόσωπο, να τα κτυπούν προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Σε κάποια βίντεο ο 48χρονος φαίνεται να κρατά πιστόλι και σε κάποιες περιπτώσεις το βάζει στο στόμα των θυμάτων για να τα απειλήσει. Οι βασανισμοί των προσώπων φέρεται να έγιναν σε διαφορετικές ημερομηνίες κατά το 2025. Κάποια από τα θύματα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις για ταυτοποίηση και των υπολοίπων παραπονούμενων.

Απάνθρωπη μεταχείριση

Σε ένα από τα βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό του 48χρονου, διάρκειας 58 δευτερολέπτων, φαίνεται το θύμα να κάθεται σε καναπέ, να έχει πρησμένο το ένα μάτι και να φέρει χτυπήματα στο κεφάλι. Ο 48χρονος τον γρονθοκοπεί στο κεφάλι, τον βρίζει και τον φτύνει. Σε κάποια στιγμή, το κοντό παντελόνι του θύματος δείχνει να είναι βρεγμένο, αφού φαίνεται να ούρησε κατά τη διάρκεια του βασανισμού του... Σε άλλο βίντεο, το ίδιο θύμα φαίνεται να δέχεται χτύπημα στο κεφάλι από λεπίδα μαχαιριού που κρατούσε ο 48χρονος, ενώ βασανίζεται βάναυσα με τρόπους που σοκάρουν. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, ο 48χρονος ακούγεται να λέει να κάψουν τα γεννητικά όργανα του θύματος… Σε άλλο βίντεο, το θύμα φαίνεται να κλαίει γοερά και να πέφτει από την καρέκλα εξαιτίας των χτυπημάτων που δέχθηκε. Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, σε κάποια βίντεο ο 48χρονος φαίνεται να βάζει πιστόλι στο στόμα θυμάτων και να τα ρωτά πότε θα ξοφλήσουν, να ακονίζει μαχαίρια και να απειλεί, να φτύνει και να κτυπά άτομα με λεπίδες και με ζώνες, την ώρα που τα θύματα αιμορραγούσαν και τον εκλιπαρούσαν να σταματήσει τα χτυπήματα. Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται σε σχέση με τον μεγάλο όγκο δεδομένων που εντοπίστηκαν στο κινητό του 48χρονου.

Τρεις υποθέσεις

Ο 48χρονος «πρωταγωνιστής» των βασανιστηρίων που φαίνεται στα επίμαχα βίντεο είναι πρόσωπο με πλούσιο ποινικό μητρώο. Ενώπιον του Κακουργιοδικείο εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης των αιματηρών επεισοδίων που έγιναν στις 17 Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας, κατά το οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν ο «αρχηγός» της παράνομης ομάδας που επισκέφθηκε επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων για να ζητήσει χρήματα με φόντο την παροχή προστασίας. Στο Κακουργιοδικείο εκκρεμεί, επίσης, και υπόθεση σύστασης εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να επιδιδόταν στην παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα και στη διακίνηση ναρκωτικών, όπου ο 48χρονος είναι κατηγορούμενος μαζί με ακόμα τέσσερις Ελληνοκύπριους. Πλέον, η Αστυνομία ετοιμάζει και τον φάκελο για την υπόθεση των βασανιστηρίων και των ξυλοδαρμών θυμάτων, η οποία θα πάρει κι αυτή τον δρόμο της δικαιοσύνης.