Νυχτερινές περιπολίες με δεκάδες καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν 35 έλεγχοι σε υποστατικά, με έξι καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής η Αστυνομία, στο πλαίαιο της διενέργειας οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη ενός προσώπου για φερόμενη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και ενός προσώπου για το αδίκημα της δημόσιας εξύβρισης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 591 οδηγοί και επιβάτες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 101 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 8 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 46 καταγγελίες οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 35 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν 6 καταγγελίες που αφορούσαν είσοδο ανηλίκων, άδεια εκπομπής ήχου και άλλα, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

"Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης", αναφέρει η Αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

