Μήπως σημαίνει κάτι;

Aπό τα κατεχόμενα δηλώνεται ότι η αμερικανική πρεσβεία στην Κύπρο γνωστοποίησε ότι στελέχη της είχαν επαφή με τις «αρχές» σχετικά με τη λειτουργικότητα του αεροδρομίου του Ερτζάν διαμέσου του οποίου διακινούνται Αμερικανοί πολίτες. Η επιθεώρηση του αεροδρομίου είναι αναγκαία, λένε στα κατεχόμενα, επειδή οι Αμερικανοί θεωρούν ως βασική τους προτεραιότητα την προστασία και ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων, οι αμερικανικές Αρχές ευχαρίστησαν τη λεγόμενη κυβέρνηση για την κατάσταση του αεροδρομίου και την ασφαλή διακίνηση Αμερικανών πολιτών μέσω του αεροδρομίου στην κατεχόμενη Τύμπου. Ας κρατήσουμε αυτή την είδηση για το επόμενο διάστημα. Ακούν κάποιοι στο Υπουργείο Εξωτερικών ή ζουν στον δικό της φανταστικό κόσμο;

ΟΝΡ