Δύο ληστείες σε περίπτερα σε Λάρνακα και Λεμεσό - Στα χέρια της Αστυνομίας οι ύποπτοι

Δύο ληστείες σε περίπτερα σημειώθηκαν σε Λάρνακα και Λεμεσό, με την Αστυνομία να προχωρεί σε συλλήψεις.

Λάρνακα

Λίγο μετά τις 7.00 χθες το βράδυ, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από ιδιοκτήτη περιπτέρου στα Λιβάδια, ότι γύρω στις 7.05 το βράδυ, άγνωστο του νεαρό πρόσωπο, εισήλθε στο περίπτερο και αφού πέρασε στον χώρο του ταμείου, τον έσπρωξε και απαίτησε του παραδώσει χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Αφού έκλεψε χρηματικό ποσό 20 ευρώ, ο δράστης, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπο με κασκόλ, τράπηκε σε φυγή.

Τη σκηνή επισκέφθηκε μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, του ΤΑΕ Λάρνακας και του ΟΠΕ Λάρνακας, για εξετάσεις.

Κατόπιν μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε από εξετάσεις που έγιναν από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 20χρονου. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στη 1.30 μετά τα μεσάνυκτα, από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης ληστείας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης συνεχίζει τις εξετάσεις.

Λεμεσός

Γύρω στις 2.45 χθες το απόγευμα, λήφθηκε πληροφορία για διάπραξη ληστείας σε περίπτερο στη Λεμεσό. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν εντός περιπτέρου, άντρα ηλικίας 39 ετών, να επιτίθεται σε ανήλικο 16 ετών.

Οι Αστυνομικοί επενέβησαν για να αποτρέψουν τον ύποπτο, ο οποίος επιτέθηκε εναντίον τους. Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του υπόπτου για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε έρευνα εντόπισαν στην κατοχή του 39χρονου ένα ανοιγόμενο μαχαίρι, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε αποσπάσει από τον ανήλικο. Από τις εξετάσεις που έγιναν διαφάνηκε ότι, ο 39χρονος έκλεψε το κινητό τηλέφωνο από τον 16χρονο, υπό την απειλή μαχαιριού.

Ο 39χρονος επανασυνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά.

