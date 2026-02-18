Πάφος: Νέο εργατικό ατύχημα - Σε κρίσιμη κατάσταση 21χρονος

Σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα 21χρονο άντρα διερευνά η Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της εργασίας του σήμερα στην Πάφο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που διερευνώνται, ο 21χρονος εργαζόταν στην οροφή κτηρίου στην Πάφο, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό εξέταση, κατέπεσε στο έδαφος από ύψος περίπου 11 μέτρων.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι υπέστη τραύμα στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη.

Τη σκηνή του ατυχήματος επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.