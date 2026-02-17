Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός 43χρονος εργάτης μετά από πτώση σε οικοδομή

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα 43χρονο εργάτη σημειώθηκε γύρω στη μία το μεσημέρι της Τρίτης, 17 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχή της Λακατάμιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, 43 ετών, φαίνεται να έπεσε από ύψος, καθώς εργαζόταν σε ανεγειρόμενη πολυκατοικία.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, ωστόσο επιχειρήθηκε από συναδέλφους του, που ήταν παρόντες, να τον μεταφέρουν σε νοσηλευτήριο της Λευκωσίας με ιδιωτικό όχημα.

Στην πορεία συνάντησαν το ασθενοφόρο στον Στρόβολο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετάφερε τελικά στο νοσοκομείο

Σημειώνεται ότι ειδοποίηθηκε η Αστυνομία και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.