Ιστορικός Πυρήνας Στροβόλου: Πότε θα ολοκληρωθεί η ανάπλαση

Η πορεία του έργου της ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα του Στροβόλου απασχόλησε την Πέμπτη τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, με τον Δήμαρχο, Σταύρο Σταυρινίδη, να διαβεβαιώνει για την ομαλή πρόοδό του και λειτουργό του Τμήματος Αρχαιοτήτων να διαβεβαιώνει ότι υπήρξε μέριμνα για την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρίσκονται στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου, αναφέροντας ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο με κονδύλια της ΕΕ, επισήμανε ότι γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει και αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία. Σημείωσε ότι για την ολοκλήρωσή του υπάρχει χρονοδιάγραμμα 18 μηνών, αναφέροντας ότι ο εργολάβος, Μιλτιάδης Νεοφύτου, ανταποκρίνεται καλά, ότι η συνεργασία είναι «άψογη» και ότι εργάζεται πυρετωδώς.

Πρόσθεσε ότι άρχισαν ήδη εργασίες σε ένα σημείο και θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο σύντομα, αναφέροντας ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις από κατοίκους. Διαβεβαίωσε, δε, ότι υπάρξουν κυκλοφοριακά ζητήματα, ο Δήμος θα βρει τρόπους να αποσυμφορήσει το όποιο πρόβλημα.

Όσον αφορά τη μέριμνα για αρχαία ευρήματα, η Άντρια Αυγουστή, Λειτουργός του Τμήματος Αρχαιοτήτων, είπε ότι, πέρα από τις εκκλησίες Αγίου Γεωργίου και Χρυσελεούσας, υπάρχουν αρχαιότητες στην οδό Αγίου Γεωργίου, αρχαία σιλό, τα οποία είχε ήδη χαρτογραφημένα το Τμήμα. Εξήγησε ότι έγινε ρύθμιση ώστε τα έργα να μην επηρεάσουν τα σιλό.

Ικανοποίηση εξέφρασαν μέλη της Επιτροπής, για την πρόοδο του έργου, όπως επίσης και εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας του Ιστορικού Πυρήνα Στροβόλου.

