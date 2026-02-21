Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέα σύλληψη για τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα – Χειροπέδες σε 20χρονο για μεταφορά όπλου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο 20χρονος θεωρήθηκε ως ύποπτος για κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου καθώς και για συνέργεια μετά την διάπραξη των αδικημάτων

 

Στη σύλληψη ενός ακόμα άντρα, ηλικίας 20 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λάρνακα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών κατά τη διάρκεια συμπλοκής στη Λάρνακα, η οποία σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2026.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι ο 20χρονος, που συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, θεωρήθηκε ως ύποπτος για κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου καθώς και για συνέργεια μετά την διάπραξη των αδικημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες «μαζί με άλλο πρόσωπο που ενέχεται στα αδικήματα, μετά την διάπραξη και κατ' εντολή καταζητούμενου βοήθησε στην μεταφορά οπλισμού και παρείχε συνδρομή μετά την διάπραξη των αδικημάτων».

Προστίθεται ότι ο 20 χρόνος, που είναι αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας, αύριο Κυριακή αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης του, ενώ το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

