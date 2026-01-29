Χειροπέδες σε αστυνομικό στη Λάρνακα - Παρέδωσε κινητό τηλέφωνο σε κρατούμενο που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς

Χειροπέδες σε αστυνομικό πέρασαν σήμερα στη Λάρνακα (29/01) μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που αφορά παραχώρηση κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να παρέδωσε κινητο τηλέφωνο σε κρατούμενο ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της άγριας συμπλοκής στη Λάρνακα με ρίψη πυροβολισμών που σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου.

Ο κρατούμενος στον οποίο παρέδωσε το κινητό ο υπό σύλληψη αστυνομικός είναι 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, φερόμενος ως επικεφαλής εγκληματικής ομάδας που ζητούσε χρήματα για προστασία από επιχειρηματία στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος, μαζί με άλλους τέσσερις αλλοδαπούς, παραπέμφθηκε χθες σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται ενώπιον των ανακριτών, μέσα από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του σταθμού όπου υπηρετεί, φαίνεται ότι ο αστυνομικός έδωσε περισσότερες από μία φορές κινητό τηλέφωνο στον συγκεκριμένο υπόδικο.

Η σύλληψη του αστυνομικού έγινε βάσει δικαστικού εντάλματος από μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι το μέλος, το οποίο υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, διερευνάται για τα ακόλουθα αδικήματα:

1.Κατάχρηση εξουσίας.

2.Δόλου και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό.

3.Μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή φορητού μέσου επικοινωνίας στα αστυνομικά κρατητήρια.

4.Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος.

5.Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου / αποκάλυψη κρατικού απορρήτου.

6.Ανυπακοή σε διατάξεις νόμων που επιβάλλουν καθήκον.

7.Δεκασμό δημόσιου λειτουργού.

8.Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά (σύμφωνα με τον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο).

9.Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.