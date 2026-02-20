Ακυρώνονται σε δήμους της Λευκωσίας οι καρναβαλίστικες εκδηλώσεις λόγω καιρού - Δείτε πληροφορίες

Οι Δήμοι Λακατάμειας, Λατσιών – Γερίου και Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου ανακοίνωσαν ότι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τα Καρναβάλια και την Καθαρά Δευτέρα, στις 22 και 23 Φεβρουαρίου ακυρώνονται λόγω της πρόγνωσης για ύπαρξη ασταθών καιρικών συνθηκών.

Σε κοινή ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η απόφαση λήφθηκε με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, ακυρώθηκαν η Καρναβαλίστικη Εκδήλωση στο Ε’ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας, η εκδήλωση στο Γραμμικό Πάρκο Λακατάμειας, η εκδήλωση στο Δάσος Λουρκά στον Δήμο Λατσιών – Γερίου και η εκδήλωση στα «Παραδείσια» στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου.