Ακυρώνονται σε δήμους της Λευκωσίας οι καρναβαλίστικες εκδηλώσεις λόγω καιρού - Δείτε πληροφορίες

Σε κοινή ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η απόφαση λήφθηκε με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών.

Οι Δήμοι Λακατάμειας, Λατσιών – Γερίου και Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου ανακοίνωσαν ότι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τα Καρναβάλια και την Καθαρά Δευτέρα, στις 22 και 23 Φεβρουαρίου ακυρώνονται λόγω της πρόγνωσης για ύπαρξη ασταθών καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, ακυρώθηκαν η Καρναβαλίστικη Εκδήλωση στο Ε’ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας, η εκδήλωση στο Γραμμικό Πάρκο Λακατάμειας, η εκδήλωση στο Δάσος Λουρκά στον Δήμο Λατσιών – Γερίου και η εκδήλωση στα «Παραδείσια» στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου.

