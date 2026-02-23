Καθαρά Δευτέρα με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά και εσωτερικό

Γιορτάζεται σήμερα η Καθαρά Δευτέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής. Τα σαρακοστιανά εδέσματα έχουν την τιμητική τους ενώ οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι θα πετάξουν χαρταετό, το γνωστό κυπριακό πετάσι.

Φέτος οι εξορμήσεις στην ύπαιθρο θα γίνουν υπό βροχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανό τα νοτιοανατολικά παράλια με την θερμοκρασία να ανέρχεται στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Δήμοι και κοινότητες διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις για την Καθαρά Δευτέρα που περιλαμβάνουν χορό, τραγούδι και τσιαττιστά.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, ωστόσο αργότερα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανό τα νοτιοανατολικά παράλια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 10 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές. Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Τρίτη μικρή άνοδο, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 1 εκατοστό.