Λάρνακα: Σήκωσαν οπλοβαστό με δύο κυνηγετικά - Χειροπέδες σε ανήλικο

Υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στην επαρχία Λάρνακας, από την οποία κλάπηκαν μεταξύ άλλων και δύο κυνηγετικά όπλα, διερευνά η Αστυνομία, η οποία στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων προχώρησε στη σύλληψη δεκαεπτάχρονου.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα σήμερα, ο 46χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας, μεταξύ των ωρών 22:50 ψες και 2:25 τα ξημερώματα σήμερα, διαπράχθηκε διάρρηξη της κατοικίας του, από όπου και κλάπηκε μεταλλικός οπλοβαστός, διαστάσεων 160Χ40 εκατοστόμετρων, γκρίζου χρώματος, βάρους 50 κιλών περίπου, εντός του οποίου υπήρχαν δύο δίκαννα κυνηγετικά πυροβόλα όπλα».

Σύμφωνα πάντα «με την καταγγελία του 46χρονου, εντός του οπλοβαστού υπήρχε χρηματικό ποσό, καθώς και μεταλλικό χρηματοκιβώτιο, διαστάσεων 50Χ25 εκατοστόμετρων, άσπρου χρώματος, το οποίο επίσης περιείχε χρηματικό ποσό.

Αναφέρεται ότι «μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 17χρονου ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, με τις έρευνες να συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας».