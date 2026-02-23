Έθαψαν όπλα και χρηματοκιβώτιο μετά τη διάρρηξη στον Κόρνο - Ομολόγησε ο 17χρονος, υπέδειξε τη φάρμα όπου τα έκρυψαν

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε νεαρός 17 ετών σε σχέση με υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στον Κόρνο από την οποία κλάπηκαν χρηματικό ποσό 72 χιλιάδων 950 ευρώ και δύο κυνηγετικά πυροβόλα όπλα, με το Δικαστήριο να εκδίδει διάταγμα κράτησής του για επτά ημέρες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας έγινε κεκλεισμένων των θυρών λόγω του ότι ο ύποπτος είναι ανήλικος.

Ανακρινόμενος προφορικά ο ύποπτος, αναφέρεται, «παραδέχθηκε την διάπραξη του αδικήματος και κατονόμασε ακόμα δυο άτομα τα στοιχεία των οποίων αναζητούνται ως συνεργοί του».

Ο ύποπτος ανέφερε πως μετά την διάρρηξη μετέβηκαν σε φάρμα ζώων στην Αραδίππου όπου έθαψαν τα δυο ΔΟΚΟ (κυνηγετικά όπλα) και το χρηματοκιβώτιο με το χρηματικό ποσό, προστίθεται.

Ο ύποπτος φέρεται να υπέδειξε την φάρμα ζώων στην Αραδίππου όπου εντοπίστηκαν τα δυο ΔΟΚΟ (κυνηγετικά όπλα) και το χρηματοκιβώτιο με το χρηματικό ποσό των 72.950 ευρώ τα οποία και παραλήφθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα σήμερα, ο 46χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας, μεταξύ των ωρών 22:50 ψες και 02:25 τα ξημερώματα σήμερα, διαπράχθηκε διάρρηξη της κατοικίας του, από όπου και κλάπηκε μεταλλικός οπλοβαστός, διαστάσεων 160Χ40 εκατοστόμετρων, γκρίζου χρώματος, βάρους 50 κιλών περίπου, εντός του οποίου υπήρχαν δύο δίκαννα κυνηγετικά πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του 46χρονου, εντός του οπλοβαστού υπήρχε χρηματικό ποσό, καθώς και μεταλλικό χρηματοκιβώτιο, διαστάσεων 50Χ25 εκατοστόμετρων, άσπρου χρώματος, το οποίο επίσης περιείχε χρηματικό ποσό.

«Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 17χρονου ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, με τις έρευνες να συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας».

Οι αστυνομικές ανακρίσεις βρίσκονται στο αρχικό στάδιο αφού ο χρόνος που παρήλθε από την σύλληψη του υπόπτου μέχρι στιγμής είναι ελάχιστος, ενώ για την συμπλήρωση των ανακρίσεων υπολείπεται μεγάλο και σημαντικό ανακριτικό έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να γίνουν διάφορες ενέργειες όπως λήψεις καταθέσεων από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του υπόπτου, θα ληφθεί ανακριτική κατάθεση του υπόπτου, θα ληφθούν βιομετρικά στοιχεία του υπόπτου τα οποία θα σταλούν για σύγκριση με τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από την σκηνή.

Επίσης θα γίνουν υποδείξεις σκηνών και αναζητείται ο κλοπιμαίος οπλοβαστός με το υπόλοιπο χρηματικό ποσό. Αναζητείται επίσης όχημα και ακόμη δύο συνεργοί του υπόπτου.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία προχώρησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης ακόμη δύο ατόμων.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 7 ημερών.

Πηγή: ΚΥΠΕ