Χαλασμός κυρίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο (βίντεο)

| Κοινωνία

Λεμεσός: Στις φλόγες εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της πόλης (βίντεο)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Αεροφωτογραφία και βίντεο με drone: Παντελής Βαλταδώρος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κτήριο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως σφαιριστήριο και τα τελευταία χρόνια παραμένει ανενεργό.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/02) σε εγκαταλελειμμένο υποστατικό, που στο παρελθόν λειτουργούσε ως σφαιριστήριο, στην οδό Λεοντίου, πίσω από την Αστυνομία Λεμεσού, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, το κτήριο φαίνεται εκ πρώτης όψεως να ήταν εγκαταλελειμμένο και στο εσωτερικό του υπήρχαν είδη μηχανικών παιχνιδιών (φλίππερ). Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε σε όλο το υποστατικό.

Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κλήθηκε και εκτός υπηρεσίας προσωπικό για ενίσχυση. Η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του κτηρίου και συνεχίζονται οι προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση, με δυσκολίες λόγω του ογκώδους υλικού που υπάρχει στον χώρο.

Έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των παρακείμενων υποστατικών, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς.

 Εκ πρώτης όψεως, τα αίτια φαίνεται να σχετίζονται με ηλεκτρικό πρόβλημα σε ρευματολήπτη.

 

ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

