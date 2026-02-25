Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Ποινικό αδίκημα το μίσος για ηλικία και αναπηρία - Στην Ολομέλεια σύντομα η πρόταση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κατ’ άρθρον συζήτηση ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Νομικών

Ολοκληρώθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών η κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου των Βουλευτών Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Γιώργου Κουκουμά αναφορικά με τη θέσπιση αδικήματος υποκίνησης βίας και/ή αναπαραγωγής ή εκφοράς ρητορικής μίσους, με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, εναντίον προσώπου λόγω της ηλικίας ή της αναπηρίας του. Η πρόταση θα οδηγηθεί σύντομα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, εξέφρασε ικανοποίηση επειδή οι κρατικοί φορείς και οι κοινωνικές οργανώσεις στηρίζουν την πρόταση νόμου. 

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση την αναπηρία και την ηλικία, σημείωσε, προσθέτοντας ότι 14 ευρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη ποινικοποιήσει τη ρητορική μίσους με βάση την αναπηρία και 6 ευρωπαϊκά κράτη έχουν ποινικοποιήσει τη ρητορική μίσους με βάση την ηλικία. «Κατά την άποψή μας, είναι απολύτως απαραίτητη αυτή η νομοθετική αλλαγή», τόνισε. 

Η ανεξάρτητη Βουλεύτρια, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, δήλωσε ότι «η ισότητα απέναντι στον νόμο δεν μπορεί να σταματά εκεί που αρχίζει η ηλικία ή η αναπηρία». Σημείωσε ότι η πρόταση νόμου είχε υποβληθεί πριν από 2 χρόνια, «αλλά μας διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής σήμερα ότι θα πάει στην Ολομέλεια πολύ σύντομα», αφού «τελειώσαμε την κατ’ άρθρον συζήτηση».

Η κ. Ατταλίδου πρόσθεσε ότι «έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες τόσο από οργανώσεις, οι οποίες εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, αλλά και οργανώσεις που εκπροσωπούν την τρίτη ηλικία». 

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση, είπε ότι οι ποινές που προνοεί η πρόταση νόμου θα είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται από τον νόμο περί ρητορικής μίσους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΑΜΕΑΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα